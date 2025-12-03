BNP Paribas Aktie
Marktkap. 82,87 Mrd. EURKGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Buy
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
75,23 €
|Abst. Kursziel*:
12,99%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
75,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,00%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
