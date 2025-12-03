DAX 23.901 +0,9%ESt50 5.719 +0,4%MSCI World 4.411 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,05 +0,5%Gold 4.188 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Erwartungen -- Amazon, DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BNP Paribas Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
75,22 EUR +0,51 EUR +0,68 %
STU
70,30 CHF +1,00 CHF +1,44 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 82,87 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 887771

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BNPQF

Goldman Sachs Group Inc.

BNP Paribas Buy

13:21 Uhr
BNP Paribas Buy
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
75,22 EUR 0,51 EUR 0,68%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Chris Hallam und Sofie Peterzens bleiben in ihrem Ausblick auf 2026 vom Donnerstag recht optimistisch für Europas Bankenbranche. Der Fokus der Anleger dürfte sich von Zinsen und Krediten hin zu Wachstum und Effizienz verschieben. Ihrer Einschätzung nach dürfte Ertragswachstum besser operativ gehebelt zu steigenden Eigenkapitalrenditen führen./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 01:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Buy

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,23 €		 Abst. Kursziel*:
12,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,00%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

13:21 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
25.11.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: STOXX 50 nachmittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittag stärker
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 steigt mittags
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Handelsstart
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester
Financial Times BNP Paribas seeks to reassure investors after share price jitters
RTE.ie BNP Paribas misses forecasts as AXA costs, bad loan hit
Financial Times BNP Paribas hit by €190mn charge due to fraud case
Financial Times BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach
Financial Times BNP Paribas shares slump after Sudan court ruling
Financial Times US jury finds BNP Paribas liable for damages over Sudan banking role
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
Financial Times FirstFT: BNP Paribas shifts stance on ‘controversial weapons’
RSS Feed
BNP Paribas S.A. zu myNews hinzufügen