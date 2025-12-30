GNW-News: Slowenien begrüßt den Winter mit einem erweiterten Angebot an Schneesportarten, nordischen Loipen und Outdoor-Abenteuern
^LJUBLJANA, Slowenien, Dec. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im ganzen Land haben die
Skigebiete ihre Anlagen und Dienstleistungen weiter verbessert und moderne
Liftanlagen, einen umfassenden Verleihservice, professionelle Ski- und
Snowboardschulen sowie ein breites Angebot an geführten Touren etabliert. So
können Besucherinnen und Besucher aller Leistungsstufen vielfältige
Winteraktivitäten ausprobieren, die von actionreichen Sportarten wie Skifahren,
Snowboarden und Skitouren in beeindruckender Berglandschaft bis hin zu
entspannteren Aktivitäten wie Snowparks, Eislaufen in malerischer Umgebung,
Schneeschuhwandern, Fackelwanderungen und Hundeschlittenfahrten reichen.
Ein einheitlicher Langlauf-Skipass
Das Langlaufloipennetz Sloweniens bleibt ein Highlight der Saison. Beliebte Orte
wie Pokljuka, Bohinj, Planica und Jezersko bieten gut gepflegte Loipen, die für
jedermann geeignet sind, vom Freizeitskifahrer bis zum Leistungssportler. Zur
Unterstützung dieser Erlebnisse wird der einheitliche Langlauf-Skipass
(https://www.slovenia.info/en/stories/unforgettable-experiences-on-cross-
country-skis) - der führende nordische Skigebiete mit einem einzigen Ticket
verbindet - erweitert, um längere Aufenthalte und eine nachhaltigere regionale
Mobilität zu fördern.
Wellness, Gastronomie und festliche Winterstädte
Der Winter in Slowenien (https://www.slovenia.info/en/stories/ski-and-pamper-
yourself-in-slovenia) lädt Reisende außerdem dazu ein, Outdoor-Aktivitäten durch
kulturelle und Freizeitangebote abzurunden. Die Gäste können sich in
Thermalbädern entspannen, die lokale Gastronomie genießen oder festliche
Weihnachtsmärkte in historischen Städten erkunden. Friedliche Spaziergänge durch
verschneite Täler, kombiniert mit urbaner Winteratmosphäre, sorgen für ein
abwechslungsreiches saisonales Erlebnis bei kurzen Entfernungen.
Weltweite Werbung für Sloweniens Winterangebot
Um Sloweniens Wintergeschichte international bekannter zu machen, startet die
slowenische Tourismuszentrale von November bis Februar eine weltweite
Werbekampagne in 20 Märkten, die durch digitales Storytelling, redaktionelle
Partnerschaften, Fachveranstaltungen und Pressereisen unterstützt wird. Zentrale
Informationen, Inspirationen und fertige Reiserouten sind auf dem offiziellen
Tourismusportal slovenia.info zu finden, das Besucherinnen und Besuchern einen
umfassenden Überblick über Wintererlebnisse, Reiseziele sowie die praktische
Reiseplanung bietet.
Mit seiner kompakten Geografie, seiner modernen Wintersportinfrastruktur und
seinem wachsenden Fokus auf Nachhaltigkeit lädt Slowenien Besucherinnen und
Besucher dazu ein, den Winter auf aktive, authentische und zeitgemäße Weise zu
erleben. Von spannenden Abenteuern in den Bergen bis hin zu ruhigen Ausflügen in
die Natur ist jedes Ziel leicht erreichbar.
Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.slovenia.info/en/things-to-
do/active-holidays/skiing-in-slovenia
Ein Video zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e174d17-6b14-455d-b882-
c7c6d1e6fe3d/de
press@slovenia.infoÂ°