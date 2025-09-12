Ehrgeizige Ziele

Die französische Bank BNP Paribas hat sich ein höheres mittelfristiges Renditeziel bis 2028 gesetzt. Wachstumsmotor sei der Bereich Corporate and Institutional Banking.

Wie das Kreditinstitut mitteilte, will es 2028 eine Rendite auf das materielle Eigenkapital (ROTE) von 13 Prozent erreichen. BNP bestätigte das Ziel von 12 Prozent für kommendes und 11,5 Prozent für dieses Jahr.

Die Bank bekräftigte außerdem das Ziel, dieses Jahr einen Nettogewinn von über 12,2 Milliarden Euro zu erzielen.

Wachstumsmotor sei der Bereich Corporate and Institutional Banking, so BNP. Zudem seien Maßnahmen ergriffen worden, um die Profitabilität der Sparte für Geschäfts- und Privatkunden sowie Dienstleistungen auf das Niveau des Gesamtkonzerns zu bringen, damit sie zum Renditeziel 2028 beiträgt.

BNP Paribas nähert sich dem Ende seines Strategieplans 2022 bis 2026. Neue Mittelfristziele bis 2030 sollen Anfang 2027 vorgestellt werden.

Die Aktien der BNP Paribas büßten am Dienstag an der EURONEXT Paris zunächst ein, drehten dann aber und legen nun zwischenzeitlich um 0,35 Prozent zu auf 80,61 Euro.

