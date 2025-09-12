Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Gold-ETFs: Wie sehr können Anleger ihnen vertrauen?

Heute im Fokus

Uniper holt E.ON-Manager als CFO. Nordex-Aktie auf Juli-Tief. Tarifrunde für Stahlbranche beginnt. Warner Bros. Discovery-Aktie beflügelt: Übernahmegerüchte um Paramount und Skydance. Deutsche Inflation steigt wie erwartet. Aktien von Alphabet, Snap & Meta im Visier: US-Behörde startet Untersuchung von Chatbots. Super Micro-Aktie profitiert vom Start der Blackwell-Chips.