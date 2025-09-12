Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
13.09.25 13:17 Uhr
Rohstoffkurse von Gold, Öl, Natural Gas und mehr in der Übersicht.
Rohstoffe
2.689,50 USD 46,78 USD 1,77%
0,65 USD 0,00 USD 0,31%
1.957,00 USD 13,50 USD 0,69%
1,58 EUR 0,00 EUR 0,13%
91,70 EUR -0,05 EUR -0,05%
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
2,96 USD 0,04 USD 1,20%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
3.643,13 USD 0,00 USD 0,00%
2,97 USD -0,09 USD -3,02%
60,50 USD 0,26 USD 0,44%
545,00 USD 26,50 USD 5,11%
4,01 USD 0,01 USD 0,29%
5.107,00 GBP -163,00 GBP -3,09%
93,00 USD 0,00 USD 0,00%
10.004,50 USD 78,50 USD 0,79%
2,30 USD -0,03 USD -1,08%
0,97 USD -0,01 USD -1,12%
3,99 USD 0,02 USD 0,38%
3,50 USD -0,05 USD -1,42%
17,58 USD 0,00 USD 0,00%
564,52 USD 3,40 USD 0,61%
15.175,00 USD 275,00 USD 1,85%
66,88 USD 0,57 USD 0,86%
62,59 USD 0,35 USD 0,56%
2,50 USD 0,09 USD 3,89%
1.188,00 USD 0,00 USD 0,00%
4.383,00 MYR 0,00 MYR 0,00%
1.398,50 USD 0,00 USD 0,00%
473,00 EUR 6,50 EUR 1,39%
11,19 USD -0,14 USD -1,19%
42,14 USD 0,00 USD 0,00%
293,00 USD 12,00 USD 4,27%
0,50 USD -0,00 USD -0,98%
10,10 USD -0,00 USD -0,02%
1,66 EUR -0,00 EUR -0,12%
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
189,75 EUR 0,25 EUR 0,13%
2.950,00 USD 42,00 USD 1,44%
34.775,00 USD -25,00 USD -0,07%
0,16 USD 0,00 USD 0,06%
Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 13:13 Uhr tendierte der Preis bei 3.643,13 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Redaktion finanzen.net
