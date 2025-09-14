DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,39 ±-0,0%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.033 +0,7%Euro1,1728 ±-0,0%Öl67,23 +0,5%Gold3.636 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 BYD A0M4W9 Infineon 623100 SAP 716460 Palantir A2QA4J Oracle 871460 Alibaba A117ME Apple 865985 Lufthansa 823212 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet mit Gewinnen -- Asiens Börsen im Minus -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- DEUTZ-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch -- BYD, Li Auto, NIO, CATL, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte DAX mit stabilem Wochenstart: Was den Leitindex in dieser Woche bewegen könnte
Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China Trump macht Bedingungen: Russland-Sanktionen nur bei Nato-Zöllen gegen China
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Russland-Sanktionen

Darum geht es für die Ölpreise am Montag aufwärts

15.09.25 07:46 Uhr
Weshalb es für die Ölpreise am Montag nach oben geht | finanzen.net

Die Ölpreise haben zum Wochenstart ihre leichten Gewinne der vergangenen Woche weiter ausgebaut.

Am Markt werden die neuesten Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zu möglichen weiteren Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten verdaut. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Montagmorgen 67,35 US-Dollar. Das waren 36 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober stieg um 35 Cent auf 63,04 Dollar.

Trump hat weitere Russland-Sanktionen der Vereinigten Staaten daran geknüpft, dass alle Nato-Staaten hohe Zölle auf chinesische Importe erheben und kein russisches Öl mehr kaufen. Trump soll schon mehrfach europäischen Ländern ihre Ölgeschäfte mit Russland vorgehalten haben. Die EU hat die Einfuhr russischen Öls zwar weitgehend verboten, lässt aber für Ungarn und die Slowakei Ausnahmen zu. Der Ukrainekrieg sei gegenwärtig angesichts von Angriffen auf die russische Öl-Infrastruktur und möglicher Sanktionen gegen die russische Ölindustrie das wichtigste Thema am Markt, meint Öl-Analyst Vandana Hari von Vanda Insights aus Singapur.

Weiterhin im Fokus am Ölmarkt steht ebenso die Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) zur künftigen Entwicklung des Angebots an Rohöl von Ende letzter Woche. Demnach steuert der globale Ölmarkt auf ein deutlich höheres Überangebot zu.

/stk/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, sacura / Shutterstock.com