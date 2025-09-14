SAP-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies

Experten-Analyse

SAP SE-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Charles Brennan einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" belassen. Charles Brennan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, SAP sei zuletzt vom Erfolg des Konkurrenten Oracle unter Druck gesetzt worden. Doch er empfindet dies als nicht gerechtfertigt. Oracles Stärke liege vor allem im Cloud-Infrastrukturbereich, in dem SAP nicht wirklich konkurriere. Er sieht keine Anzeichen dafür, dass SAP Marktanteile verliere. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses hält der Experte für übertrieben.

Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:48 Uhr 3,1 Prozent auf 214,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 723.855 SAP SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2025 fiel die Aktie um 8,6 Prozent.

