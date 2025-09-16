DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 -0,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.099 -0,3%Euro1,1856 -0,1%Öl68,37 -0,2%Gold3.682 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie tiefrot: Weiterer Aktienrückkauf gestartet Deutsche Bank-Aktie tiefrot: Weiterer Aktienrückkauf gestartet
Nestlé-Aktie: Nestlé-Chairman Paul Bulcke tritt zurück Nestlé-Aktie: Nestlé-Chairman Paul Bulcke tritt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aufwärtstrend

Kryptomarkt im Aufwind: Bitcoin steigt auf höchsten Stand seit Ende August

16.09.25 22:18 Uhr
Kurssprung! Bitcoin erreicht neues Mehrwochenhoch | finanzen.net

Der Kurs des Bitcoins ist am Dienstag kurz aus einer mehrtägigen Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
91.512,7426 CHF -265,0963 CHF -0,29%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.098,7760 EUR -264,9757 EUR -0,27%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.241,7531 GBP -276,3216 GBP -0,32%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.030.173,6781 JPY -64.367,9720 JPY -0,38%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
116.295,2632 USD -478,3092 USD -0,41%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,25%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,23%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,35%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -2,13%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 0,45%
Charts|News

Die bekannteste Kryptowährung zog auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf knapp 117.000 US-Dollar an und erreichte so den höchsten Stand seit Ende August. Zuletzt notierte der Bitcoin wieder etwas tiefer bei rund 116.922 Dollar.

Während an den Aktien-Börsen zuletzt Zurückhaltung mit Blick auf die anstehende Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vorherrschte, überwog am Kryptomarkt die Zuversicht. "Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Entscheid laufen sich Anleger für mögliche Zinssenkungen warm", sagte der Experte Timo Emden von Emden Research. Der Fachmann sprach von der Hoffnung, dass die Fed nicht nur am kommenden Mittwoch, sondern auch darüber hinaus die geldpolitischen Zügel lockert. Zinslose Anlagen wie Bitcoin könnten in einem potenziellen Niedrigzinsumfeld wieder an Attraktivität gewinnen.

Die US-Notenbank wird an diesem Mittwoch aller Voraussicht nach zum ersten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen senken. Vor allem der zuletzt sehr schwache Arbeitsmarkt spricht für eine Senkung. Die Fed steht allerdings unter einem enormen politischen Druck von US-Präsident Donald Trump, der immer wieder deutliche Zinssenkungen fordert.

Die Nachfrage nach Bitcoin & Co zusätzlich anheizen könnten Emden zufolge auch regulatorische Lockerungen und das Interesse institutioneller Anleger. Allerdings könnte erst eine nachhaltige Eroberung der psychologisch wichtigen 120.000-Dollar-Marke den Weg zum Rekordhoch freimachen. Dieses liegt bei rund 125.000 Dollar.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Dorottya Mathe / Shutterstock.com, Lightboxx / Shutterstock.com