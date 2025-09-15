DAX23.674 -0,3%ESt505.435 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.191 +0,1%Euro1,1797 +0,3%Öl67,22 -0,4%Gold3.694 +0,4%
Vor Fed-Sitzung

Warum der Euro seine Gewinne etwas ausbaut

16.09.25 08:57 Uhr
Euro Dollar Kurs: Darum kann der Euro weiter leicht zulegen | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Dienstagmorgen weiter zugelegt.

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1786 US-Dollar. Dies war etwas mehr als im späten Handel am Montag. "Im Vorfeld der morgigen Fed-Sitzung sollte die Marktaktivität recht verhalten bleiben", schreibt die Dekabank in ihrem Ausblick auf die Finanzmärkte.

Im Fokus am Devisenmarkt steht die am Dienstag beginnende und am Mittwoch mit der Zinsentscheidung endende US-Notenbanksitzung. Dafür könnte es am Dienstag mit den Einzelhandelsdaten aus den USA noch einmal letzte konjunkturelle Impulse geben, die für den geldpolitischen Spielraum von Bedeutung sind. Anleger gehen fest davon aus, dass die Fed erstmals in diesem Jahr ihren Leitzins senken wird. Einige halten sogar einen großen Zinsschritt um 0,5 Prozentpunkte für möglich. In Europa steht heute Vormittag vor allem das ZEW-Konjunkturbarometer im Blick.

Der Machtkampf zwischen US-Präsident Donald Trump und der US-Notenbank Federal Reserve geht unterdessen in die nächste Runde. Das von US-Präsident Trump angerufene Berufungsgericht blockiert die Entlassung von Fed-Gouverneurin Lisa Cook, derweil der Senat die Ernennung von Stephen Miran, einem Trump Vertrauten, als Gouverneur der Fed bestätigte. Die Fed-Sitzung könnte damit nach Expertenmeinung äußerst kontrovers verlaufen.

/stk/zb

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Vladimir Koletic / Shutterstock.com, antos777 / Shutterstock.com