Marken-Check

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

08.09.25 03:15 Uhr
Unilever-Aktie im Visier: Deo, Eis, Waschmittel - hinter diesen Produkten steckt Unilever | finanzen.net

Von der morgendlichen Zahnpasta bis zum Abendessen - Unilever-Produkte begleiten Millionen von Menschen durch den Tag, ohne dass viele den Konzern dahinter erkennen.

• Niederländisch-britischer Konzern mit über 400 Marken weltweit
• Bekannte Haushaltsmarken wie Knorr, Dove, Axe und Domestos gehören dazu
• Tee-Geschäft verkauft - Lipton und Pukka seit 2021 nicht mehr dabei

Unilever: Konsumgigant mit bewegter Geschichte

Nach Konzernangaben nutzen mehr als 3,4 Milliarden Menschen weltweit täglich Produkte von Unilever. Damit gehört das niederländisch-britische Unternehmen zu den größten Konsumgüterkonzernen der Welt und versorgt Millionen Haushalte mit Produkten für den Alltag. Der 1929 durch die Fusion des britischen Seifenherstellers Lever Brothers mit dem niederländischen Margarineproduzenten Margarine Unie entstandene Konzern vereint heute rund 400 Marken unter seinem Dach.

Dabei steht Unternehmen jedoch auch immer wieder in der Kritik. Vorwürfe reichen von umweltschädlichem Palmölanbau über Kinderarbeit bis hin zu Plastikmüll und unfairen Handelsbedingungen in Entwicklungsländern. Als Reaktion auf diese Kritik hat sich der Konzern zu verschiedenen Nachhaltigkeitszielen verpflichtet und strukturelle Veränderungen vorgenommen. So verkaufte Unilever beispielsweise 2018 seine palmölintensive Margarine-Sparte und verpflichtete sich, ausschließlich Palmöl aus nachhaltigem Anbau zu beziehen.

Lebensmittelmarken: Fokus auf Gewürze und Convenience

Wer bewusst konsumieren möchte und Produkte von Großkonzernen wie Unilever meiden oder gezielt auswählen will, muss genau hinschauen. Im Lebensmittelbereich konzentriert sich das Unternehmen heute hauptsächlich auf Gewürze, Saucen und Convenience-Produkte. Zu den bekanntesten deutschen Marken gehören Knorr mit seinen Suppen und Saucen, Pfanni für Kartoffelprodukte und Mondamin für Backzutaten.

Das Produktportfolio des Konzerns hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert: Unilever hat angekündigt, seine gesamte Eiscreme-Sparte mit beliebten Marken wie Magnum, Langnese, Cremissimo, Cornetto, Solero und Ben & Jerry's als eigenständiges Unternehmen zum Ende des Jahres 2025 auszugliedern. Die Eismarken sollen dann eigenständig oder unter neuer Eigentümerschaft weitergeführt werden. Bereits 2021 trennte sich der Konzern von seinem Teegeschäft und verkaufte Marken wie Lipton und Pukka an den Finanzinvestor CVC Capital Partners.

Hygiene und Haushalt: Starke Marktposition bei Alltagsprodukten

Besonders stark ist Unilever nach wie vor im Bereich Hygiene- und Haushaltsprodukte positioniert. In deutschen Badezimmern und Küchen finden sich zahlreiche Marken des Konzerns: Bei der Körperpflege gehören Dove, Axe, duschdas, Signal, Rexona und zendium zum Portfolio. Im Haushaltsbereich steckt Unilever hinter Domestos-Reinigern, Comfort-Weichspülern, Coral-Waschmitteln und Viss-Putzmitteln.

Wie die Unilever-Website zeigt, gliedert sich das deutsche Geschäft in die Bereiche Foods, Personal Care, Home Care sowie Beauty & Wellbeing. Der Konzern betreibt hierzulande vier Produktionsstätten und beschäftigt tausende Mitarbeiter. Trotz der geplanten Ausgliederung der Eiscreme-Sparte bleibt Unilever einer der größten Konsumgüterhersteller weltweit und ein wichtiger Akteur in deutschen Haushalten - oft ohne dass Verbraucher den Konzern hinter ihren täglichen Produkten vermuten.

D. Maier / Redaktion finanzen.net

