Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes schließen höher - neue Rekordhochs -- Figure-Aktie mit fulminantem Börsenstart -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor im Fokus
Top 10 Firmen mit den größten Bitcoin-Beständen
Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500
Unbekanntes Territorium

Sorge wegen NVIDIA-Aktie und Co. - Deutsche Bank sieht Blasenrisiko im S&P 500

12.09.25 03:32 Uhr
S&P 500-Blase: Deutsche Bank warnt vor Risiko durch NASDAQ-Aktie NVIDIA | finanzen.net

Die Deutsche Bank sieht im breiten US-Aktienmarkt das Risiko einer Blase. Insbesondere die riesige Marktkapitalisierung von Anlegerliebling NVIDIA wird mit Sorge betrachtet.

Aktien
Alphabet C (ex Google)
204,90 EUR 0,05 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
197,08 EUR 0,08 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Apple Inc.
196,28 EUR 2,76 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,57 EUR 0,67 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
639,60 EUR -5,60 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
427,30 EUR -0,40 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,10 EUR -0,58 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Tesla
313,15 EUR 14,00 EUR 4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Deutsche Bank-Analysten sehen hohe Bewertungen von NVIDIA und Co. kritisch
• "Unbekanntes Gebiet" für Anleger
• Howard Marks weist auf Sonderstellung von NVIDIA hin

Wer­bung

US-Aktien könnten sich möglicherweise bereits in einer Blase befinden. Zu diesem Urteil kommen laut "Fortune" die Deutsche Bank-Analysten Jim Reid, Henry Allen und Rajsekhar Bhattacharyya.

Techriesen hoch bewertet

Bedenken gibt es insbesondere hinsichtlich der hohen Bewertung von KI-Highflyer NVIDIA und einiger anderer Techgiganten. "Die Marktkapitalisierung von NVIDIA ist jetzt größer als die gesamte gelistete Börse eines jeden Landes außer den USA, China, Japan und Indien", schreiben die Analysten in ihrem Research-Bericht.

Zusammen mit Microsoft, Alphabet, Apple und Amazon macht NVIDIA 30 Prozent des Gesamtwerts des S&P 500 aus. Zum Vergleich: Während der Dotcom-Blase im Jahr 2000 war die Konzentration der fünf größten Unternehmen in diesem Index, der den breiten US-Aktienmarkt widerspiegelt, weniger als halb so hoch.

Wer­bung

Blasenrisiko

Infolge der hohen Bewertung dieser Aktien sind die USA "jetzt fast fünfmal so groß wie China (Platz 2) und etwa 20-mal so groß wie die größeren europäischen Märkte", so die Analysten. "Das bedeutet nicht automatisch, dass es sich um eine Blase handelt, aber wir scheinen uns auf unbekanntem Terrain zu befinden, und das bedeutet wahrscheinlich, dass die Performance stark von einer Handvoll Unternehmen abhängt", warnen sie in ihrem Bericht.

In anderen Ländern sehen die Autoren hingegen kein vergleichbares Risiko: "Wir weisen darauf hin, dass von den Aktienmärkten [der Industrieländer] nur die USA als Blasenrisiko angesehen werden können. Die anderen G7-Aktienmärkte weisen derzeit nur historisch durchschnittliche Bewertungen im Vergleich zu den Gewinnen auf".

Howard Marks hält NVIDIA-Bewertung für gerechtfertigt

Howard Marks hat laut "MarketWatch" hingegen eine abweichende Meinung zu den Deutsche Bank-Analysten. Zwar sieht der Mitgründer von Oaktree Capital die Bewertungen im S&P 500 zunehmend kritisch, doch bei NVIDIA und den übrigen "Magnificent Seven" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft und Tesla) hält er diese für gerechtfertigt.

Wer­bung

Für besonders interessant hält Marks den Chipdesigner NVIDIA. Denn die enorme Nachfrage nach KI-Chips verleihe NVIDIA eine Sonderstellung im Markt. Für ihn sei das Unternehmen ein Paradebeispiel dafür, dass hohe Kurse auch auf soliden Fundamenten basieren können.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: MarcelClemens / Shutterstock.com, Ionana Davies / Shutterstock.com

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
28.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

