Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: Vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 37 im Überblick
KW 37: So performten die MDAX-Aktien zuletzt KW 37: So performten die MDAX-Aktien zuletzt
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 37 im Überblick

13.09.25 04:41 Uhr
Die Tops und Flops im TecDAX: Das war die Performance in KW 36 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 37 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.564,4 PKT -2,9 PKT -0,08%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 37

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 37/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.09.2025 und dem 12.09.2025. Stand ist der 12.09.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Nordex

Nordex: -9,30 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 29: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -7,48 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 28: Formycon

Formycon: -5,73 Prozent

Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

Platz 27: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -5,18 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 26: SMA Solar

SMA Solar: -3,85 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 25: TeamViewer

TeamViewer: -3,80 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 24: QIAGEN

QIAGEN: -3,73 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 23: SAP SE

SAP SE: -3,22 Prozent

Quelle: SAP

Platz 22: Bechtle

Bechtle: -1,39 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 21: freenet

freenet: -1,35 Prozent

Quelle: freenet

Platz 20: JENOPTIK

JENOPTIK: -1,04 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 19: Nagarro SE

Nagarro SE: -0,80 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 18: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -0,65 Prozent

Quelle: evotec

Platz 17: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -0,33 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 16: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,23 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 15: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 0,13 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 14: PNE

PNE: 0,14 Prozent

Quelle: PNE

Platz 13: ATOSS Software

ATOSS Software: 0,40 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 12: Drägerwerk

Drägerwerk: 0,45 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 11: United Internet

United Internet: 0,45 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 10: Infineon

Infineon: 0,57 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 9: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 0,80 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 8: Siltronic

Siltronic: 2,03 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 7: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,11 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 6: CANCOM SE

CANCOM SE: 3,10 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 5: HENSOLDT

HENSOLDT: 3,21 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 4: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 3,34 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 3: Kontron

Kontron: 5,31 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 2: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 5,34 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 1: IONOS

IONOS: 6,44 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

