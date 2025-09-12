Die Highlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 37 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 37 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 37/25 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.09.2025 und dem 12.09.2025. Stand ist der 12.09.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Nordex
Nordex: -9,30 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 29: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -7,48 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 28: Formycon
Formycon: -5,73 Prozent
Quelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 27: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -5,18 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 26: SMA Solar
SMA Solar: -3,85 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 25: TeamViewer
TeamViewer: -3,80 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 24: QIAGEN
QIAGEN: -3,73 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 23: SAP SE
SAP SE: -3,22 Prozent
Quelle: SAP
Platz 22: Bechtle
Bechtle: -1,39 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 21: freenet
freenet: -1,35 Prozent
Quelle: freenet
Platz 20: JENOPTIK
JENOPTIK: -1,04 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 19: Nagarro SE
Nagarro SE: -0,80 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 18: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -0,65 Prozent
Quelle: evotec
Platz 17: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -0,33 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 16: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,23 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 15: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 0,13 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 14: PNE
PNE: 0,14 Prozent
Quelle: PNE
Platz 13: ATOSS Software
ATOSS Software: 0,40 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 12: Drägerwerk
Drägerwerk: 0,45 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 11: United Internet
United Internet: 0,45 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 10: Infineon
Infineon: 0,57 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 9: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 0,80 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 8: Siltronic
Siltronic: 2,03 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,11 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 6: CANCOM SE
CANCOM SE: 3,10 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 5: HENSOLDT
HENSOLDT: 3,21 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 4: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 3,34 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 3: Kontron
Kontron: 5,31 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 2: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 5,34 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 1: IONOS
IONOS: 6,44 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag