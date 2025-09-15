ATOSS Software-Aktien ziehen an nach Metzler-Empfehlung
Die Aktien von ATOSS Software starten am Dienstag einen klaren Erholungsversuch.
Im XETRA-Handel zieht der Kurs zuletzt um 5,05 Prozent an auf 104,00 Euro, nachdem die Privatbank Metzler eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte.
Diese brachte Analyst Oliver Frey mit dem Kursrutsch um ein Drittel in Verbindung, den die Aktien seit Juli hinter sich haben. Zuletzt waren sie erstmals seit Anfang 2024 wieder unter die 100-Euro-Marke abgesackt. Im Juli waren sie in der Spitze noch nahe an die 150-Euro-Marke gestiegen.
Frey schrieb, die Kurskorrektur der Aktie bringe für Anleger eine attraktive Chance mit sich. Mit ATOSS Software setzten sie auf ein Unternehmen, das ein starkes Finanzprofil mit einer führenden Position im strukturell wachsenden Personalmanagement-Markt verbinde.
Steigende Arbeitskosten, strengere Regularien und ein anhaltender Mangel an Arbeitskräften sorgten für langfristige Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens. Für die deutschsprachigen Länder werde ein jährliches Marktwachstum von etwa neun bis zehn Prozent erwartet.
/tih/stk
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.07.2025
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
