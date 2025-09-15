DAX23.662 -0,4%ESt505.433 -0,1%Top 10 Crypto16,20 +1,3%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin98.307 +0,2%Euro1,1799 +0,3%Öl67,18 -0,4%Gold3.695 +0,4%
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX gibt nach -- Märkte in Fernost unsicher -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold. RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, SAP, Unilever, Oracle, Conti, VW, BVB im Fokus
Top News
Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus? Oracle-Aktie legt nach TikTok-Spekulationen zu - Mega-Deal voraus?
Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden Microsoft-Aktie legt zu: Geldregen für Anleger - Deutlich mehr Dividende soll ausgeschüttet werden
Profil
Nach Kursrutsch

ATOSS Software-Aktien ziehen an nach Metzler-Empfehlung

16.09.25 09:31 Uhr
Metzler-Empfehlung treibt ATOSS Software-Aktie an | finanzen.net

Die Aktien von ATOSS Software starten am Dienstag einen klaren Erholungsversuch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
105,00 EUR 3,60 EUR 3,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel zieht der Kurs zuletzt um 5,05 Prozent an auf 104,00 Euro, nachdem die Privatbank Metzler eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte.

Diese brachte Analyst Oliver Frey mit dem Kursrutsch um ein Drittel in Verbindung, den die Aktien seit Juli hinter sich haben. Zuletzt waren sie erstmals seit Anfang 2024 wieder unter die 100-Euro-Marke abgesackt. Im Juli waren sie in der Spitze noch nahe an die 150-Euro-Marke gestiegen.

Frey schrieb, die Kurskorrektur der Aktie bringe für Anleger eine attraktive Chance mit sich. Mit ATOSS Software setzten sie auf ein Unternehmen, das ein starkes Finanzprofil mit einer führenden Position im strukturell wachsenden Personalmanagement-Markt verbinde.

Steigende Arbeitskosten, strengere Regularien und ein anhaltender Mangel an Arbeitskräften sorgten für langfristige Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens. Für die deutschsprachigen Länder werde ein jährliches Marktwachstum von etwa neun bis zehn Prozent erwartet.

/tih/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

