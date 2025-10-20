DAX 24.111 -0,2%ESt50 5.653 +0,3%MSCI World 4.321 +0,0%Top 10 Crypto 15,02 +0,7%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.320 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 64,81 +0,7%Gold 4.104 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA TeamViewer A2YN90 SAP 716460 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 D-Wave Quantum A3DSV9 thyssenkrupp 750000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag
Merck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung Merck-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ATOSS Software Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
117,40 EUR +11,60 EUR +10,96 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,72 Mrd. EUR

KGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 510440

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005104400

Jefferies & Company Inc.

ATOSS Software Hold

09:21 Uhr
ATOSS Software Hold
Aktie in diesem Artikel
ATOSS Software AG
117,40 EUR 11,60 EUR 10,96%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nicht nur das angehobene Margenziel für 2025 des Software-Anbieters positiv hervor. Er betonte zudem, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ATOSS Software Hold

Unternehmen:
ATOSS Software AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
106,00 €		 Abst. Kursziel*:
13,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
117,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,21%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
139,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ATOSS Software AG

09:21 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
05.09.25 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
25.07.25 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.25 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.07.25 ATOSS Software Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ATOSS Software AG

dpa-afx Optimismus ATOSS Software-Aktie zweistellig höher: Zuversichtlicher bei Marge 2025 ATOSS Software-Aktie zweistellig höher: Zuversichtlicher bei Marge 2025
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart fester
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün
StockXperts ATOSS Software: Rekordjagd geht weiter
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Atoss profitieren vorbörslich von höherem Profitabilitätsziel
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Erfolgreiches drittes Quartal mit anhaltendem Umsatzplus und starker Profitabilität
finanzen.net TecDAX-Papier ATOSS Software-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ATOSS Software von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: SDAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net TecDAX-Handel aktuell: TecDAX präsentiert sich letztendlich leichter
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Successful third quarter posting continued revenue growth and strong profitability
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: AOB Invest GmbH, buy
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Christof Leiber, Acquisition of 15,935 LTI RSUs as part of share-based compensation. Upon vesting, ATOSS Software SE shares (ISIN DE0005104400) will be transferred at a ...
EQS Group EQS-DD: ATOSS Software SE: Pritim Kumar Krishnamoorthy, Acquisition of 39,838 LTI RSUs as part of share-based compensation. Upon vesting, shares in ATOSS Software SE (ISIN DE0005104400) will be ...
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: First half-year posting double-digit revenue growth and continued strong profitability
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Distribution of EUR&#160;2.13 per share decided; growth trajectory maintained in 2025
EQS Group EQS-News: ATOSS Software SE: Successful start to the year in the first quarter of 2025 with continuous double-digit growth
EQS Group EQS-News: Munich workforce specialist posts new revenue and earnings records in 2024 financial year
RSS Feed
ATOSS Software AG zu myNews hinzufügen