ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,72 Mrd. EURKGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software nach vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nicht nur das angehobene Margenziel für 2025 des Software-Anbieters positiv hervor. Er betonte zudem, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ATOSS Software Hold
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
106,00 €
|Abst. Kursziel*:
13,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
117,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,21%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ATOSS Software AG
|09:21
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
