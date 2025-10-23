ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,7 Mrd. EURKGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Quartalszahlen hätten demonstriert, dass man das Geschäft des Softwareanbieters und den Aktienkurs nicht abschreiben sollte, schrieb Gustav Froberg am Donnerstagnachmittag in einem Rückblick auf den Zwischenbericht. Das Umsatzwachstum habe sich moderat beschleunigt, die Nachfrage scheine sich verbessert zu haben, und die Margen blieben hoch, was zu einer Anhebung der Margenprognose geführt habe. Froberg sieht Potenzial für eine langfristig weiterhin starke Ertragsentwicklung./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ATOSS Software Buy
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
119,60 €
|Abst. Kursziel*:
25,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
119,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,21%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
139,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ATOSS Software AG
|12:06
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|08:01
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.25
|ATOSS Software Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.09.25
|ATOSS Software Buy
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
