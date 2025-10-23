DAX24.100 -0,2%Est505.651 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,81 +0,7%Gold4.104 +0,3%
Optimismus

ATOSS Software-Aktie zweistellig höher: Zuversichtlicher bei Marge 2025

23.10.25 09:20 Uhr
ATOSS Software-Aktie zweistellig höher: Margenziel für 2025 erhöht | finanzen.net

Der Softwareanbieter ATOSS Software rechnet nach dem dritten Quartal mit einer besseren Profitabilität im Gesamtjahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
111,20 EUR 4,00 EUR 3,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Vorstand gehe davon aus, 2025 oberhalb seiner zu Jahresbeginn abgegebenen Ergebnisprognose abzuschließen, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in München mit. Die Marge des Gewinns vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll bei 34 Prozent liegen, anstatt zuvor mindestens 31 Prozent. Das Umsatzziel von rund 190 Millionen Euro wurde gleichzeitig bestätigt.

Wer­bung

Im dritten Quartal lag die Marge bei 36 Prozent, womit sie sich um 2 Prozentpunkt verschlechterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Basis in den vergangenen drei Monaten war ein Umsatz von gut 47 Millionen Euro, der damit um 12 Prozent wuchs. Als Nettoergebnis blieben ATOSS Software 12,3 Millionen Euro und damit 6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

So reagiert die ATOSS Software-Aktie

Das für 2025 angehobene Profitabilitätsziel bei ATOSS hat am Donnerstag die Aktie des Software-Anbieters beflügelt. Auf XETRA gewinnt das Papier zeitweise 10,13 Prozent auf 117,40 Euro.

Nach laut einem Händler "soliden Bericht zum dritten Quartal" hob der SDAX-Konzern die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) an. Das Umsatzziel wurde zugleich beibehalten. "Die Margensteigerung 2025 dürfte die Aktie stärken", sagte der Händler. Jefferies-Analyst Henrik Paganetty hob neben dem neuen Margenziel zudem positiv hervor, dass sich der Auftragseingang erholt und wieder das Vorjahresniveau erreicht habe.

Wer­bung

/lew/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)

