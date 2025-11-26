ATOSS Software Aktie
Marktkap. 1,76 Mrd. EURKGV 39,97 Div. Rendite 1,87%
WKN 510440
ISIN DE0005104400
ATOSS Software Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Im dritten Quartal hätten sich die Auftragseingänge für die Personalmanagement-Software des Unternehmens deutlich erholt, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe Wachstumschancen insbesondere in Branchen wie dem Gesundheitswesen und der Logistik hervorgehoben./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: ATOSS Software Hold
|Unternehmen:
ATOSS Software AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
114,60 €
|Abst. Kursziel*:
4,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
114,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,08%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
141,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
