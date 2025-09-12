BBVA-Aktie leichter: Sabadell-Angebot könnte laut Analyst erhöht werden
Die BBVA habe auf Basis des angestrebten Synergieziels Spielraum, das Angebot für Sabadell um 15 bis 20 Prozent zu erhöhen, schreibt Analyst Carlos Peixoto von der Caixabank in einem Kommentar.
Werte in diesem Artikel
Dies sei das wahrscheinlichste Szenario. Es sei für die Aktionäre der BBVA mit einem Gewinnzuwachs je Aktie von 2 Prozent verbunden und ermögliche gleichzeitig eine Prämie von 4 bis 8 Prozent auf den aktuellen Kurs von Sabadell. "Wir glauben, dass die BBVA ihr Angebot erhöhen und es mit einer höheren Barkomponente versüßen muss, um der TSB-Dividende von Sabadell in Höhe von 0,50 Euro je Aktie zu entsprechen", meint er und verweist auf die Sonderausschüttung aus dem Verkauf der britischen Sparte. BBVA hat erklärt, den Angebotspreis nicht anheben zu wollen. Die Bank habe bis zum 23. September Zeit, ein verbessertes Angebot vorzulegen, es sei denn, sie verlängere die Annahmefrist bis zum 3. Oktober.
Dow Jones Newswires
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.2025
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
