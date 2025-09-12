DAX23.611 -0,6%ESt505.434 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.591 -0,5%Euro1,1815 +0,4%Öl67,67 +0,3%Gold3.696 +0,5%
Übernahme

BBVA-Aktie leichter: Sabadell-Angebot könnte laut Analyst erhöht werden

16.09.25 12:52 Uhr
BBVA-Aktie leichter: Spielraum für höheres Sabadell-Angebot | finanzen.net

Die BBVA habe auf Basis des angestrebten Synergieziels Spielraum, das Angebot für Sabadell um 15 bis 20 Prozent zu erhöhen, schreibt Analyst Carlos Peixoto von der Caixabank in einem Kommentar.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3,34 EUR -0,02 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
16,19 EUR -0,15 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dies sei das wahrscheinlichste Szenario. Es sei für die Aktionäre der BBVA mit einem Gewinnzuwachs je Aktie von 2 Prozent verbunden und ermögliche gleichzeitig eine Prämie von 4 bis 8 Prozent auf den aktuellen Kurs von Sabadell. "Wir glauben, dass die BBVA ihr Angebot erhöhen und es mit einer höheren Barkomponente versüßen muss, um der TSB-Dividende von Sabadell in Höhe von 0,50 Euro je Aktie zu entsprechen", meint er und verweist auf die Sonderausschüttung aus dem Verkauf der britischen Sparte. BBVA hat erklärt, den Angebotspreis nicht anheben zu wollen. Die Bank habe bis zum 23. September Zeit, ein verbessertes Angebot vorzulegen, es sei denn, sie verlängere die Annahmefrist bis zum 3. Oktober.

Die BBVA-Aktie verliert in Madrid zeitweise 0,70 Prozent auf 16,25 Euro.

Dow Jones Newswires

