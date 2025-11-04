DAX 23.985 +0,1%ESt50 5.695 +0,5%MSCI World 4.394 +0,2%Top 10 Crypto 14,22 -3,1%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.422 -1,3%Euro 1,1580 +0,2%Öl 64,54 +0,8%Gold 4.141 +0,6%
BBVA Aktie

18,40 EUR +0,10 EUR +0,52 %
STU
17,08 CHF +0,17 CHF +1,00 %
BRX
Marktkap. 100,53 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
18,40 EUR 0,10 EUR 0,52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der BBVA bei einem Kursziel von 22,40 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analystin Sofie Peterzens hob in einer Kaufempfehlung am Montagabend die beständig hohe Profitabilität der spanischen Großbank und ihre attraktiven Ausschüttungen an die Aktionäre hervor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
22,40 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,46 €		 Abst. Kursziel*:
21,34%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
18,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,77%
Analyst Name:
Sofie Peterzens 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,52 €

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

12:51 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 BBVA Buy UBS AG
31.10.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
