BBVA Aktie
Marktkap. 100,53 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien der BBVA bei einem Kursziel von 22,40 Euro mit "Buy" wieder aufgenommen. Analystin Sofie Peterzens hob in einer Kaufempfehlung am Montagabend die beständig hohe Profitabilität der spanischen Großbank und ihre attraktiven Ausschüttungen an die Aktionäre hervor./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 23:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
22,40 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,46 €
|Abst. Kursziel*:
21,34%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
18,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,77%
|
Analyst Name:
Sofie Peterzens
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
18,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
