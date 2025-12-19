DAX24.233 +0,1%Est505.746 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +4,4%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.156 +3,1%Euro1,1715 -0,1%Öl59,45 -0,4%Gold4.331 -0,1%
Großbank BBVA beschließt milliardenschweren Aktienrückkauf

19.12.25 09:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
19,61 EUR 0,20 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA will fast vier Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Der Verwaltungsrat habe ein Rückkaufprogramm über bis zu 3,96 Milliarden Euro beschlossen, teilte das Geldhaus am Freitag in Madrid mit. Mit der ersten Tranche im Umfang von 1,5 Milliarden Euro will die Bank am 22. Dezember beginnen./stw/stk

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
05.12.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025BBVA BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
18.11.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
11.11.2025BBVA BuyGoldman Sachs Group Inc.
