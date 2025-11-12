DAX 23.173 -1,8%ESt50 5.534 -1,9%MSCI World 4.273 -0,8%Top 10 Crypto 12,56 +0,5%Nas 22.562 -0,6%Bitcoin 80.698 +1,6%Euro 1,1585 -0,1%Öl 64,86 +1,3%Gold 4.074 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro SMA Solar-Aktie: Jefferies hebt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 39 Euro
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BBVA Aktie

Kaufen
Verkaufen
BBVA Aktien-Sparplan
17,65 EUR -0,37 EUR -2,03 %
STU
17,60 EUR -0,49 EUR -2,71 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 105,79 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 875773

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113211835

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BBVXF

Jefferies & Company Inc.

BBVA Buy

20:01 Uhr
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
17,65 EUR -0,37 EUR -2,03%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 17,70 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal habe er wegen höherer Einnahmen der Bank vor allem auf dem Heimatmarkt und in Mexiko die Schätzungen erhöht, schrieb Inigo Vega in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Zahlen für 2025 werde BBVA voraussichtlich einen sechs Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf ankündigen./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,59 €		 Abst. Kursziel*:
19,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,98%
Analyst Name:
Inigo Vega 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,18 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

11.11.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 BBVA Buy UBS AG
31.10.25 BBVA Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net BBVA-Anlage unter der Lupe EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingefahren EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der BBVA-Aktie ein
Dow Jones BBVA-Aktie fällt: Leichter Gewinnrückgang trotz Ertragswachstum
dpa-afx ROUNDUP: Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab
dpa-afx Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger
finanzen.net Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Zacks BBVA vs. RY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
EN, Banco Bilbao BBVA to Distribute Over €1.8 Billion to Shareholders on November 7 as Its Highest Interim Dividend in History
EN, Banco Bilbao BBVA Issues €1 Billion in a Contingent Convertible Bond (CoCo)
EN, Banco Bilbao BBVA Switzerland launches an interactive experience to understand our investment behavior
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Continues to Deliver Strong Financial Results
EN, Banco Bilbao BBVA to Start Executing the Nearly €1 Billion Share Buyback Announced Earlier this Year
EN, Banco Bilbao Earnings: BBVA Posts Record Profit of Nearly €8 Billion through September, Driven by Solid Lending Growth and Core Revenues
EN, Banco Bilbao BBVA, companies' strategic partner
RSS Feed
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) zu myNews hinzufügen