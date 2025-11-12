Jefferies & Company Inc.

BBVA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 17,70 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal habe er wegen höherer Einnahmen der Bank vor allem auf dem Heimatmarkt und in Mexiko die Schätzungen erhöht, schrieb Inigo Vega in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Zahlen für 2025 werde BBVA voraussichtlich einen sechs Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf ankündigen./rob/bek/he

