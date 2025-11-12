BBVA Aktie
Marktkap. 105,79 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA von 17,70 auf 21 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal habe er wegen höherer Einnahmen der Bank vor allem auf dem Heimatmarkt und in Mexiko die Schätzungen erhöht, schrieb Inigo Vega in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den Zahlen für 2025 werde BBVA voraussichtlich einen sechs Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf ankündigen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
21,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
17,59 €
|Abst. Kursziel*:
19,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,98%
|
Analyst Name:
Inigo Vega
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|11.11.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|BBVA Buy
|UBS AG
|31.10.25
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)