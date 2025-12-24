DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.537 -0,1%Bitcoin73.480 -0,8%Euro1,1786 -0,1%Öl62,58 +0,2%Gold4.480 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Amazon 906866 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar Angebot wächst weiter: 59 Kryptowährungen bei finanzen.net zero verfügbar
Wall Street startet knapp im Minus in den verkürzten Handelstag Wall Street startet knapp im Minus in den verkürzten Handelstag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken überraschend

24.12.25 15:36 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt überraschend verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 10.000 auf 214.000, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt keine Änderung erwartet.

Wer­bung

Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed./he