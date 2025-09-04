DAX23.585 -0,8%ESt505.310 -0,7%Top 10 Crypto15,45 +0,4%Dow45.314 -0,7%Nas21.633 -0,3%Bitcoin94.504 -0,5%Euro1,1727 +0,7%Öl65,40 -2,2%Gold3.585 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX tiefer -- Wall Street sinkt -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Ölpreise geben erneut nach - die Gründe Ölpreise geben erneut nach - die Gründe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Übernahme

BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien uneins

05.09.25 16:15 Uhr
Spanische Börsenaufsicht gibt grünes Licht für BBVA-Sabadell-Fusion - Aktien uneins | finanzen.net

BBVA hat eine weitere Hürde für die feindliche Übernahme des kleineren Rivalen Banco de Sabadell genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3,26 EUR 0,04 EUR 1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
15,95 EUR 0,44 EUR 2,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die spanische Wertpapieraufsicht CNMV hat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) grünes Licht für die Akquisition gegeben.

Wer­bung

Die Europäische Zentralbank und die spanische Wettbewerbsbehörde haben die Übernahme bereits genehmigt, nachdem BBVA Abhilfemaßnahmen angekündigt und damit kartellrechtliche Bedenken zerstreut hatte.

Mit der Übernahme soll eine der größten Banken der Eurozone entstehen. Allerdings müssen die Aktionäre von Banco de Sabadell das Angebot von BBVA noch annehmen. Die CNMV wird die Andienungsfrist nennen, sobald BBVA die notwendigen Dokumente publiziert hat. Die Bank hatte ursprünglich gesagt, dass die Frist Anfang September beginnen soll.

In Madrid zeigt sich die Aktie von Sabadell zeitweise 0,09 Prozent im Plus bei 3,25 Euro, während die BBVA-Titel um 0,44 Prozent auf 15,74 Euro verlieren.

Von Elena Vardon

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Banco de Sabadell SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banco de Sabadell SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Shutterstock / DuxX

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
14.08.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
11.07.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
24.06.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.08.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
11.07.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
24.06.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.04.2025BBVA Equal WeightBarclays Capital
13.12.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
01.08.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.09.2020BBVA SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen