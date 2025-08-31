DAX24.008 +0,4%ESt505.369 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.548 +1,0%Euro1,1725 +0,3%Öl68,17 +0,1%Gold3.473 +0,7%
BBVA ändert Sabadell-Offerte nach gezahlter Zwischendividende ab - Aktie steigt

01.09.25 10:37 Uhr
BBVA-Aktie gewinnt: Neue Sabadell-Offerte nach Dividende! | finanzen.net

Die spanische Bank BBVA hat ihre Offerte für die kleinere Banco de Sabadell erneut angepasst, um die Zwischendividende zu berücksichtigen, die Sabadell inzwischen an ihre Aktionäre gezahlt hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3,30 EUR 0,04 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
15,53 EUR 0,01 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Angebot von einer BBVA-Aktie und 0,70 Euro in bar gelte nun für 5,5483 SabadellBanco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) mit.

Wer­bung

Die Bank hatte das Angebot bereits Ende März angepasst, um die Schlussdividenden beider Unternehmen für 2024 zu berücksichtigen, und eine BBVA-Aktie plus 0,70 Euro in bar für je 5,3456 Sabadell-Stammaktien geboten.

Im EURONEXT-Handel zeigt sich die Aktie von BBVA zeitweise 0,23 Prozent im Plus bei 15,54 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

