Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger

30.10.25 08:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
17,35 EUR -0,32 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat im dritten Quartal einen Gewinnrückgang verbucht. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 2,53 Milliarden Euro und damit knapp vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Madrid mitteilte. Dies entsprach etwa den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Während die Erträge um gut vier Prozent auf 9,1 Milliarden Euro stiegen, zehrten höhere Betriebskosten, Abschreibungen, Steuern und ungünstige Währungskurse die Mehreinnahmen auf. Bei konstanten Währungskursen wäre der Gewinn leicht gestiegen.

Mitte Oktober war BBVA erneut mit dem Versuch gescheitert, die heimische Rivalin Sabadell zu übernehmen. Nur etwas mehr als ein Viertel der Banco-Sabadell-Aktionäre nahm das Kaufangebot an. BBVA hatte zuletzt je eine eigene Aktie für jeweils 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Dies entsprach kurz vor dem Scheitern einer Bewertung von gut 16 Milliarden Euro. Mit der Übernahme hätte BBVA das eigene Geschäft in Spanien deutlich ausgebaut. Zugleich hätte sie ihre Abhängigkeit von der Entwicklung in Mexiko, Südamerika und der Türkei verringert, wo sie stark vertreten ist.

An der Börse kam das Scheitern des Angebots gut an. Die Marktkapitalisierung der Bank kletterte seitdem um rund zwölf Prozent auf zuletzt mehr als 100 Milliarden Euro - so viel war die Bank noch nie wert./stw/mis/zb

