BBVA Aktie
Marktkap. 99,45 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,90 Euro belassen. Die spanische Bank habe ein eher durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er hob indes das starke heimische Geschäft und Neuigkeiten zur Dividende hervor./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
15,90 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,00 €
|Abst. Kursziel*:
-11,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,06%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|13:21
|BBVA Buy
|UBS AG
|11:21
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)