DAX 23.998 -0,5%ESt50 5.674 -0,4%MSCI World 4.379 -0,1%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.030 +1,6%Euro 1,1555 -0,1%Öl 65,19 +0,7%Gold 4.031 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Apple 865985 BYD A0M4W9 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Wall Street im Plus erwartet -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken. Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: Zum Wochenschluss verbucht der DAX Abgaben
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BBVA Aktie

Kaufen
Verkaufen
BBVA Aktien-Sparplan
17,49 EUR +0,10 EUR +0,55 %
STU
17,47 EUR +0,16 EUR +0,92 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 99,45 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 875773

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113211835

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BBVXF

Deutsche Bank AG

BBVA Buy

11:21 Uhr
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
17,49 EUR 0,10 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,90 Euro belassen. Die spanische Bank habe ein eher durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er hob indes das starke heimische Geschäft und Neuigkeiten zur Dividende hervor./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
15,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,00 €		 Abst. Kursziel*:
-11,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
17,49 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,06%
Analyst Name:
Alfredo Alonso 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

13:21 BBVA Buy UBS AG
11:21 BBVA Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
30.10.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
17.10.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

Dow Jones Drittes Quartal BBVA-Aktie fällt: Leichter Gewinnrückgang trotz Ertragswachstum BBVA-Aktie fällt: Leichter Gewinnrückgang trotz Ertragswachstum
dpa-afx ROUNDUP: Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab
dpa-afx Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger
finanzen.net Ausblick: BBVA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx Aktien von Commerzbank, Deutscher Bank & Co. tiefrot: US-Bankenängste belasten auch in Europa
dpa-afx BBVA-Aktie springt dennoch an: Sabadell-Übernahme durch BBVA gescheitert - Aktienrückkauf angekündigt
dpa-afx ROUNDUP: BBVA scheitert erneut mit Sabadell-Übernahmeversuch - Aktie gefragt
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Continues to Deliver Strong Financial Results
EN, Banco Bilbao BBVA to Start Executing the Nearly €1 Billion Share Buyback Announced Earlier this Year
EN, Banco Bilbao Earnings: BBVA Posts Record Profit of Nearly €8 Billion through September, Driven by Solid Lending Growth and Core Revenues
EN, Banco Bilbao BBVA, companies' strategic partner
Benzinga P/E Ratio Insights for BBVA
Financial Times European bank mergers can succeed even though BBVA failed
EN, Banco Bilbao BBVA appoints Franco Cinquegrana as country manager in Uruguay
Financial Times Spain’s BBVA fails in hostile bid for Sabadell
RSS Feed
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) zu myNews hinzufügen