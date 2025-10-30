Deutsche Bank AG

BBVA Buy

11:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BBVA auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,90 Euro belassen. Die spanische Bank habe ein eher durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Er hob indes das starke heimische Geschäft und Neuigkeiten zur Dividende hervor./gl/tih

