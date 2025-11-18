DAX23.301 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,24 +0,3%Gold4.045 ±-0,0%
Top News
Xiaomi-Aktie letztlich in Rot: Xiaomi schlägt mit Gewinn- und Umsatzplus die Markterwartungen
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
ROUNDUP: EZB sieht Banken im Euroraum robust - warnt aber vor Risiken

18.11.25 11:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
17,77 EUR -0,34 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
31,80 EUR -0,54 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
29,60 EUR -0,74 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ING Group
21,51 EUR -0,51 EUR -2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
62,96 EUR -0,98 EUR -1,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Großbanken im Euroraum sind nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) gut für Krisen aufgestellt. Die Institute zeigten eine robuste Kapital- und Liquiditätsausstattung sowie eine hohe Profitabilität, teilte die EZB-Bankenaufsicht als Ergebnis ihrer jährlichen Überprüfung der großen Geldhäuser im Währungsraum mit. Die Eigenkapitalanforderungen hält die EZB für 2026 weitgehend stabil.

Banken im Euroraum profitieren nach dem Ende der Nullzinsphase von Zinsüberschüssen, zudem bescheren ihnen die starken Börsen hohe Provisionen für Wertpapiergeschäfte. Die aufs Jahr hochgerechnete Rendite auf das Eigenkapital der Institute stieg der EZB zufolge Mitte 2025 auf gut 10 Prozent.

Warnung vor geopolitischen Krisen

Die europäischen Banken agierten allerdings weiter in einem schwierigen Umfeld, das von erhöhten geopolitischen Risiken und neuen Wettbewerbsmustern wegen der Digitalisierung und der Konkurrenz durch Nicht-Banken geprägt sei, urteilte die EZB. "Dies erfordert vorausschauende Risikobewertungen und eine ausreichende Widerstandsfähigkeit."

Die EZB-Bankenaufsicht bewertet regelmäßig die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und das Risikomanagement von Banken ("Supervisory Review and Evaluation Process"/SREP). Im Ergebnis legen die Aufseher Kapitalzuschläge für bestimmte Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen. Deutsche Bank und Commerzbank hatten kürzlich schon mitgeteilt, dass die Kapitalanforderungen für sie für 2026 leicht reduziert wurden.

Die EZB-Bankenaufsicht, die als Lehre aus der globalen Finanzkrise 2008 hervorgegangen ist, kontrolliert die größten Banken im Euroraum direkt. Im Test wurden 105 Banken untersucht, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden./als/stw/DP/mis

