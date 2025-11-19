DAX23.231 +0,2%Est505.558 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.551 +0,5%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,43 -2,1%Gold4.078 +0,2%
So bewegt sich Deutsche Bank

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochnachmittag fester

19.11.25 16:08 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 30,03 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,8 Prozent auf 30,03 EUR zu. Bei 30,03 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 29,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2.387.784 Stück.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,57 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,30 EUR ab. Mit Abgaben von 49,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,27 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,82 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 15,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16,59 Mrd. EUR eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2025 3,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
18.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
