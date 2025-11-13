DAX 23.557 -1,3%ESt50 5.635 -1,0%MSCI World 4.336 -0,2%Top 10 Crypto 12,76 +1,0%Nas 22.932 +0,1%Bitcoin 80.793 -0,7%Euro 1,1600 -0,2%Öl 64,37 +0,1%Gold 4.071 -0,2%
Deutsche Bank Aktie

30,84 EUR -0,95 EUR -2,97 %
STU
35,81 USD -1,12 USD -3,02 %
BTT
Marktkap. 60,9 Mrd. EUR

KGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000

ISIN DE0005140008

Symbol DB

RBC Capital Markets

Deutsche Bank Outperform

16:11 Uhr
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Finanzziele seien wohl optimistischer als bislang am Markt erwartet, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
31,28 €		 Abst. Kursziel*:
24,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
30,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,46%
Analyst Name:
Anke Reingen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

