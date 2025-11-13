Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 60,9 Mrd. EURKGV 8,80 Div. Rendite 4,09%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Bekanntgabe von Mittelfristzielen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Finanzziele seien wohl optimistischer als bislang am Markt erwartet, schrieb Anke Reingen am Montag./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 09:11 / EST
Zusammenfassung: Deutsche Bank Outperform
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
31,28 €
|Abst. Kursziel*:
24,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
30,84 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,46%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|16:21
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:11
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|16:06
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
