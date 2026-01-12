DAX25.413 ±0,0%Est506.022 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.937 +1,0%Euro1,1654 -0,1%Öl65,15 +1,3%Gold4.594 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 BioNTech (ADRs) A2PSR2 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
Jefferies & Company Inc. beurteilt Airbus SE-Aktie mit Buy Jefferies & Company Inc. beurteilt Airbus SE-Aktie mit Buy
Zcash nach Korrektur fast verdoppelt: Technische Signale stützen bullische Prognose Zcash nach Korrektur fast verdoppelt: Technische Signale stützen bullische Prognose
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

MÄRKTE EUROPA/DAX behauptet Gewinne - Start in die Berichtssaison gelungen

13.01.26 13:36 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
35,51 EUR 0,22 EUR 0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
33,76 EUR 0,03 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
17,89 EUR 0,90 EUR 5,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
150,85 CHF -13,90 CHF -8,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
74,20 EUR 1,50 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zalando
26,19 EUR 1,09 EUR 4,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Dienstagmittag mit einer insgesamt wenig veränderten Tendenz. Der DAX hat zwar bei 25.428 Punkten im frühen Handel erneut ein Rekordhoch markiert, notiert aktuell aber wenig verändert bei 25.378 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 tritt mit einem Minus von 2 Punkten auf 6.014 Punkte ebenfalls nahezu auf der Stelle. Händler sprechen von einer Verschnaufpause nach der Aufwärtsrally der vergangenen vier Wochen.

Wer­bung

Im DAX war das neue Allzeithoch bereits das sechste Allzeithoch seit Jahresbeginn. "In Frankfurt nährt die Hausse einmal mehr die Hausse, auch weil internationale Investoren ihr Geld aus den USA abziehen und nach Alternativen suchen", so CMC Markets. Doch es gibt auch erste Warnzeichen einer Konsolidierung. So ist die Put-Call-Ratio unter den Wert von eins gefallen. Auf der anderen Seite sind die Prämien am Terminmarkt tendenziell gestiegen, die für Absicherungen gezahlt werden müssen.

Im Blick steht aber nun auch der Start in die Berichtssaison. JP Morgan hat mit den Zahlen die Berichtssaison in den USA offiziell eröffnet. Der Kurs zieht vorbörslich um 0,8 Prozent an. Der Gewinn ist im vergangenen Quartal zwar um 7 Prozent gesunken, das lag allerdings lediglich an Einmalbelastungen. Im DAX steigen Commerzbank nun um 0,4 Prozent und Deutsche Bank um 0,2 Prozent.

Noch wichtiger für die Märkte ist allerdings die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise für Dezember. Erwartet wird sowohl in der Gesamtrate als der Kernrate ein Plus von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Nach der günstigen November-Lesung, die durch den Regierungs-Shutdown beeinflusst worden war, sind die aktuellen Daten von besonderem Interesse.

Wer­bung

HDAX mit längster Gewinnserie seit 1997

Der HDAX, der die 110 größten und liquidesten deutschen Aktien umfasst, ist am Vortag den 13. Handelstag in Folge gestiegen. "Damit hat er seine Rekordserie aus dem Jahr 1997 eingestellt. Eine längere Gewinnserie gab es in der bis 1988 zurückgehenden Indexhistorie noch nie. Der letzte negative Handelstag war der 17. Dezember des vergangenen Jahres", heißt es bei QC Partners. Aus technischer Sicht seien DAX und HDAX mittlerweile massiv überkauft. Politische Risiken brächten die Anleger nicht aus der Ruhe. "Es wirkt, als würden nur ausschließlich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet werden."

Aktienrückkauf stützt Symrise

Für die Symrise-Aktie geht es 4,1 Prozent nach oben. Die Ankündigung eines Aktienrückkaufs über 400 Millionen Euro stützt hier. Dieser sollte nach Einschätzung von JP Morgan den Gewinn je Aktie um 2 bis 3 Prozent heben. Die Analysten stufen den Rückkauf als nachvollziehbare Verwendung liquider Mittel ein angesichts einer Nettoverschuldung/EBITDA-Quote von unter 2. Mit Blick auf die ebenfalls angekündigten Wertminderungen zeigen sich JPM wenig überrascht. Eine Wertberichtigung von 145 Millionen Euro erfolgt im Zusammenhang mit dem Plan, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern. Zudem schreibt Symrise 150 Millionen Euro auf die Beteiligung an der Swedencare AB ab.

Um 4,3 Prozent aufwärts geht es für Zalando. Hintergrund dürfte die Erwartung guter Viertquartalszahlen sein. JP Morgan erwartet solide Ergebnisse. Die Analysten rechnen mit einem EBIT von 261 Millionen Euro, was ein EBIT für das Gesamtjahr von 589 Millionen Euro zur Folge hätte. Dies liege 2 Prozent über der Konsensschätzung. Daneben hat JP Morgan die EBIT-Schätzung für 2026 um 5 Prozent auf 675 Millionen Euro erhöht.

Wer­bung

Der Sektor der europäischen Bauwerte stellt mit minus 2,5 Prozent den größten Verlierer. Hier belastet Sika (-7,8%) die Stimmung. Mit Blick auf die Zahlen zum vierten Quartal heißt es von Jefferies, dass Belastungen durch den Regierungsstillstand in den USA zu einem Ergebnis geführt hätten, das schwächer als erwartet ausgefallen sei und eine Senkung der Margenprognose für das Gesamtjahr 2025 nach sich gezogen habe. Während ein wenig inspirierender Umsatzbericht kaum überraschen sollte, könnte die Neubewertung der Marge für 2025 das Erreichen der mittelfristigen Zielvorgaben erschweren.

Im MDAX fallen SMA Solar um 8,2 Prozent. Die Anleger könnten die Auswirkungen der geplanten Investitionen unterschätzen, was auf die Marge drücken könnte, heißt es bei Jefferies. Außerdem verweisen die Analysten auf die gute Entwicklung der Aktie und die jüngsten Aufwärtsrevisionen bei den Konsensschätzungen.

Orsted legen dagegen um 4,9 Prozent zu. Die Dänen dürfen die Arbeiten an ihrem US-Projekt Revolution Wind vorerst fortsetzen, obwohl die Trump-Regierung versucht hat, das Vorhaben an der US-Ostküste zu stoppen. Ein US-Bundesrichter gab am Montag dem Antrag des Unternehmens auf eine einstweilige Verfügung gegen den von der Trump-Regierung verhängten Baustopp für das 5-Milliarden-US-Dollar-Projekt statt. In einer jüngeren Studie warnt die Citigroup allerdings vor weiteren Regierungsinterventionen und der Gefahr, dass die Projektkosten aus dem Ruder laufen könnten.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.018,74 +0,0% 2,44 +3,6%

Stoxx-50 5.102,51 +0,1% 3,13 +3,4%

DAX 25.398,18 -0,0% -7,16 +3,1%

MDAX 32.135,68 -0,6% -184,82 +5,1%

TecDAX 3.836,07 -0,0% -1,43 +5,5%

SDAX 18.121,91 -0,4% -68,86 +5,5%

CAC 8.319,68 -0,5% -39,08 +2,6%

SMI 13.345,12 -0,6% -81,86 +1,2%

ATX 5.425,11 -0,3% -15,23 +1,4%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1667 -0,0% 1,1669 1,1677 -1,0%

EUR/JPY 185,39 +0,5% 184,48 184,49 -0,2%

EUR/CHF 0,9315 +0,1% 0,9302 0,9301 +0,1%

EUR/GBP 0,8662 -0,1% 0,8667 0,8668 -0,5%

USD/JPY 158,91 +0,5% 158,10 158,00 +0,8%

GBP/USD 1,3470 +0,1% 1,3463 1,3472 -0,5%

USD/CNY 7,0053 -0,0% 7,0068 7,0018 -0,2%

USD/CNH 6,9716 +0,0% 6,9696 6,9645 -0,0%

AUS/USD 0,6702 -0,1% 0,6709 0,6719 +0,2%

Bitcoin/USD 91.973,50 +0,9% 91.163,95 91.747,70 +2,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,60 59,50 +1,8% 1,10 +3,7%

Brent/ICE 64,97 63,87 +1,7% 1,10 +5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.579,82 4.596,05 -0,4% -16,23 +4,4%

Silber 85,58 85,23 +0,4% 0,35 +11,7%

Platin 2.003,02 2.016,09 -0,6% -13,07 +11,6%

Kupfer 6,06 6,03 +0,4% 0,03 +5,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 07:36 ET (12:36 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
05.12.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.01.2026Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
07.01.2026Deutsche Bank OverweightBarclays Capital
05.12.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen