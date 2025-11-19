Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,41 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 29,41 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,39 EUR. Bei 29,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 138.340 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 14,14 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 47,98 Prozent wieder erreichen.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,27 EUR an.

Am 29.10.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,91 Prozent auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,59 Mrd. EUR gelegen.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Analyse: Deutsche Bank-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Deutsche Bank-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt