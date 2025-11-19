DAX23.211 +0,1%Est505.526 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1578 ±-0,0%Öl64,29 -0,8%Gold4.083 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Siemens 723610 SAP 716460 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Autonomes Fahren: Vorsprung von Mercedes & Co. bröckelt -- Fraport, Ottobock, Plug Power, Xiaomi im Fokus
Top News
Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen! Märkte fallen? 21shares Crypto Analyse heute, 14:30 Uhr. Antworten auf Ihre Fragen!
Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie Tesla-Aktie im Blick: Musk mit neuen Plänen für vollautonome Robotaxis - Kritik an Waymos Sensorstrategie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.
Kursverlauf

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit negativen Vorzeichen

19.11.25 09:22 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 29,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
29,40 EUR -0,11 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 29,41 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,39 EUR. Bei 29,47 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 138.340 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 14,14 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 47,98 Prozent wieder erreichen.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,27 EUR an.

Am 29.10.2025 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,91 Prozent auf 15,11 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,59 Mrd. EUR gelegen.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,04 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Analyse: Deutsche Bank-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet

Deutsche Bank-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy

Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Mario Tama/Getty Images

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
18.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
18.11.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
18.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
10.11.2025Deutsche Bank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
29.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
20.10.2025Deutsche Bank HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen