Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Mittwochmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 29,46 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Deutsche Bank-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 29,46 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,23 EUR. Mit einem Wert von 29,47 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.247.126 Deutsche Bank-Aktien.
Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 33,57 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 12,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2024 Kursverluste bis auf 15,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 92,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,680 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 34,27 EUR angegeben.
Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,82 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,91 Prozent zurück. Hier wurden 15,11 Mrd. EUR gegenüber 16,59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,04 EUR je Deutsche Bank-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie
Deutsche Bank-Analyse: Deutsche Bank-Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
Deutsche Bank-Aktie-Analyse: UBS AG bewertet mit Buy
Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TK Kurikawa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
Analysen zu Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|18.11.2025
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.2023
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen