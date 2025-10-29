BBVA Aktie
Marktkap. 101,14 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 17,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe etwas unter dem Marktkonsens gelegen, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag. Er führt dies auf Wertminderungen, Kosten und die erzielten Handelserträge zurück. Entgegen gewirkt habe das unerwartet hohe Nettozinseinkommen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:43 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 02:43 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Outperform
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
17,50 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
17,08 €
|Abst. Kursziel*:
2,43%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
17,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
2,28%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,03 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|10:46
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:46
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.25
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)