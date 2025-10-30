DAX24.098 -0,1%Est505.676 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,87 -3,3%Nas23.958 +0,6%Bitcoin93.765 -1,1%Euro1,1555 -0,4%Öl64,38 -0,8%Gold3.974 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen tiefer erwartet -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

ROUNDUP: Spanische Bank BBVA verdient im Sommer weniger - Aktie sackt ab

30.10.25 13:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3,17 EUR -0,02 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
17,21 EUR -0,46 EUR -2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Großbank BBVA hat nach der gescheiterten Übernahme der Konkurrentin Sabadell (Banco de Sabadell SA) einen Gewinnrückgang verbucht. Im dritten Quartal verdiente BBVA 2,53 Milliarden Euro und damit vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in Madrid mitteilte. Dies entsprach etwa den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. An der Börse wurden die Neuigkeiten negativ aufgenommen.

Wer­bung

Die BBVA-Aktie verlor am Vormittag zeitweise mehr als drei Prozent an Wert. Um die Mittagszeit gehörte sie mit einem Abschlag von 2,3 Prozent immer noch zu den größten Verlierern im Eurozonen-Index EuroStoxx 50.

Die Entwicklung war deutlich von Währungskursen geprägt, denn BBVA ist stark in Schwellenländern wie Mexiko und der Türkei vertreten. Während die Erträge um gut vier Prozent auf 9,1 Milliarden Euro stiegen, zehrten höhere Betriebskosten, Abschreibungen, Steuern und ungünstige Währungskurse die Mehreinnahmen auf. Bei konstanten Währungskursen wäre der Gewinn leicht gestiegen.

Mitte Oktober war BBVA erneut mit dem Versuch gescheitert, die heimische Rivalin Sabadell zu übernehmen. Nur etwas mehr als ein Viertel der Sabadell-Aktionäre nahm das Kaufangebot an. BBVA hatte zuletzt je eine eigene Aktie für jeweils 4,8376 Sabadell-Papiere geboten. Dies entsprach kurz vor dem Scheitern einer Bewertung von gut 16 Milliarden Euro.

Wer­bung

Mit der Übernahme hätte BBVA das eigene Geschäft in Spanien deutlich ausgebaut. Zugleich hätte die Bank ihre Abhängigkeit von der Entwicklung in Mexiko, Südamerika und der Türkei verringert, wo sie besonders stark vertreten ist. Vom Gewinn der Bank im dritten Quartal stammten 1,3 Milliarden Euro aus Mexiko und knapp eine Milliarde aus Spanien.

An der Börse kam das Scheitern des Angebots allerdings gut an: Die Marktkapitalisierung von BBVA kletterte seitdem auf rund 100 Milliarden Euro - einen Wert, den sie zuvor nie erreicht hatte./stw/men/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Banco de Sabadell SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banco de Sabadell SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
10:46BBVA OutperformRBC Capital Markets
10:11BBVA BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
23.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:46BBVA OutperformRBC Capital Markets
10:11BBVA BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
17.10.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
23.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.04.2025BBVA Equal WeightBarclays Capital
13.12.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
01.08.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.09.2020BBVA SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen