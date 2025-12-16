DAX24.230 +0,2%Est505.753 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,28 -4,9%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.105 -0,5%Euro1,1752 ±-0,0%Öl60,19 -0,3%Gold4.285 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas höher -- US-Börsen letztlich leichter -- Intel plant wohl Übernahme von SambaNova -- Rüstungsaktien: Neue Ukraine-Gespräche -- Bitcoin, Novo Nordisk, Kirkstone, Commerzbank im Fokus
Top News
Bei der Citigroup gefeuert, bei JPMorgan zum Star aufgestiegen: So wurde Jamie Dimon zum milliardenschweren Bankchef Bei der Citigroup gefeuert, bei JPMorgan zum Star aufgestiegen: So wurde Jamie Dimon zum milliardenschweren Bankchef
Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft Saxo Banks kühne Vision für 2026: Musks möglicher SpaceX IPO entfacht neue Fantasie für die Weltraumwirtschaft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Dezember

16.12.25 05:53 Uhr

===

*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember

Arbeitslosengeldbezieher

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

Wer­bung

PROGNOSE: 5,1%

zuvor: 5,0%

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 51,2

zuvor: 51,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,2

zuvor: 50,4

*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

Wer­bung

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,8

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 53,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,3

zuvor: 52,4

*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

Wer­bung

PROGNOSE: 48,5

zuvor: 48,2

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 53,4

zuvor: 53,6

*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 52,8

zuvor: 52,8

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 51,3

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 50,0

zuvor: 50,2

*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 51,6

zuvor: 50,5

*** 11:00 EU/Handelsbilanz Oktober

*** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember

PROGNOSE: 39,3

zuvor: 38,5

Konjunkturlage

PROGNOSE: -80,0

zuvor: -78,7

*** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders

*** 12:45 US/Pfizer Inc, Ausblick 2026

*** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: + 45.000 gg Vm

September: +119.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 4,5%

September:4,5%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

September:+0,2% gg Vm

*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,1

*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Dezember

PROGNOSE: 52,5

zuvor: 52,2

*** 16:00 US/Lagerbestände September

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

*** 17:00 US/Cisco Systems Inc, HV

===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2025 23:54 ET (04:54 GMT)