Selenskyj in den Niederlanden - Schadenersatz im Fokus

16.12.25 05:49 Uhr

DEN HAAG (dpa-AFX) - Nach dem Ukraine-Gipfel in Berlin wird Präsident Wolodymyr Selenskyj in Den Haag erwartet. Dort wird er bei einer Konferenz erwartet, die eine internationale Kommission für Schadenersatz für sein von Russland angegriffenes Land einrichten soll. Hochrangige Vertreter Europas wollen ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen.

In Den Haag gibt es seit 2023 ein Register für Kriegsschäden in der Ukraine. Bisher wurden rund 80.000 Ansprüche auf Schadenersatz registriert. Die internationale Kommission soll diese Ansprüche, die von Einzelpersonen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen geltend gemacht wurden, bewerten.

Selenskyj wird auch vor dem niederländischen Parlament sprechen und mit dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Dick Schoof zusammenkommen. Am Nachmittag wird er von König Willem-Alexander empfangen.

Die Niederlande gehören zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine. Sie lieferten seit Ausbruch des Krieges nach Angaben des Verteidigungsministeriums militärische Güter im Wert von rund 8,7 Milliarden Euro./ab/DP/zb