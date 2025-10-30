BBVA-Aktie fällt: Leichter Gewinnrückgang trotz Ertragswachstum
Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) hat dank eines Kreditwachstums im allen ihren Märkten ihre Erträge gesteigert.
Werte in diesem Artikel
Die spanische Bank, die neben ihrem Heimatmarkt in Mexiko, Südamerika und in der Türkei aktiv ist, verzeichnete im dritten Quartal unter dem Strich aber einen leichten Gewinnrückgang.
Der Nettogewinn sank um 3,7 Prozent zum Vorjahr auf 2,5 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit 2,55 Milliarden gerechnet.
Die Erträge legten um 4,4 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro zu und fielen damit höher aus als von Analysten mit 8,96 Milliarden erwartet.
BBVA kündigte an, das geplante Aktienrückkaufprogramm über 993 Millionen Euro am Freitag zu starten. Ein weiteres Programm soll es geben, sobald die Genehmigung der Europäischen Zentralbank vorliegt.
Die Bank hatte jüngst ihren Versuch aufgegeben, den spanischen Konkurrenten Sabadell zu übernehmen. Die Offerte im Volumen von 16 Milliarden Euro war nicht von ausreichend Aktionären angenommen worden.
Die BBVA-Aktie gibt in Madrid zeitweise 2,08 Prozent auf 17,2150 Euro ab.
Von Elena Vardon
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf BBVA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BBVA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BBVA News
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:46
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:11
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.10.2025
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|23.09.2025
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.04.2025
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.2024
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.2024
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.2024
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2024
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen