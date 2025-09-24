Übernahmeoffensive

Die spanische Großbank BBVA hat eine Erhöhung ihrer Zwischendividende angekündigt, während sie versucht, ihr feindliches Übernahmeangebot für die Banco de Sabadell über die Ziellinie zu bringen.

Wie die Bank am Montagabend mitteilte, erhöht sie ihre Zwischendividende um 10 Prozent auf 0,32 Euro pro Aktie. Dies sei ein Rekordniveau für seine Zwischendividende und spiegele die solide Ertragslage der Bank wider.

Die Aktionäre von Sabadell, die das Übernahmeangebot von BBVA annehmen, werden Dividende ebenfalls die erhalten, da die Auszahlung voraussichtlich nach Abschluss des Angebots erfolgen werde, teilte BBVA mit.

In ihrem Zwischenbericht für das zweite Quartal Ende Juli gab BBVA bekannt, sie gehe davon aus, kurzfristig rund 13 Milliarden Euro zur Ausschüttung an die Aktionäre zur Verfügung zu haben, unter anderem in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden.

BBVA hat ihr Angebot für Sabadell vergangene Woche verbessert und ein reines Aktienangebot vorgelegt, das das Zielunternehmen auf Basis des Schlusskurses am Tag vor der Änderung der Bedingungen mit 17 Milliarden Euro bewertet. Das Board von Sabadell, das sich die Konditionen des vorherigen Angebots von BBVA ausgesprochen hatte, hat noch keine offizielle Stellungnahme zu der überarbeiteten Offerte abgegeben.

Das überarbeitete Angebot wurde von der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt, die am Donnerstag erklärte, dass die Aktionäre von Sabadell bis zum 10. Oktober Zeit haben, um es anzunehmen.

Die BBVA hatte im Mai eine feindliche Übernahme von Sabadell eingeleitet. Eine Fusion würde die nach HSBC und Santander drittgrößte Bank Europas nach Marktwert schaffen.

Die BBVA-Aktie notiert in Madrid zeitweise 0,28 Prozent fester bei 16,29 Euro.

