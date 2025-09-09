DAX23.639 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.640 +0,2%
Sabadell-Verwaltungsrat rät Aktionären von BBVA-Übernahme ab - Aktien schwächeln

12.09.25 09:34 Uhr
Sabadell-Führung empfiehlt Ablehnung der BBVA-Übernahmeofferte - Aktien tiefer | finanzen.net

Im Ringen um die feindliche Übernahme der Banco de Sabadell hat der Verwaltungsrat des spanischen Kreditinstituts seinen Aktionären empfohlen, ihre Aktien nicht der BBVA anzudienen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3,20 EUR -0,16 EUR -4,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
16,02 EUR -0,17 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit der aktuellen Offerte - 15,2 Milliarden Euro - werde Banco de Sabadell unterbewertet, bekräftigte das Führungsgremium der Bank seine vorherige Einschätzung.

Wer­bung

Die spanische Bank veröffentlichte am Freitag die Stellungnahme des Boards, nachdem das BBVA-Angebot Anfang der Woche offiziell den Aktionären vorgelegt worden ist und BBVA mehr als ein Jahr nach seiner ersten Ankündigung die letzte behördliche Genehmigung für das Angebot erhalten hatte.

"Der Verwaltungsrat lehnt das Angebot einstimmig ab und ist daher der Ansicht, dass die beste Option für die Aktionäre von Banco Sabadell darin besteht, das Angebot nicht anzunehmen", heißt es in der Erklärung.

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - so der Name der Bank in Langform - will mit Sabadell einen der größten Kreditgeber in der Eurozone schmieden. Das Management von Sabadell hat sich allerdings vehement gegen die unaufgeforderte Annäherung gewehrt und wiederholt für seine Eigenständigkeit geworben.

Wer­bung

Für je 5,5483 Sabadell-Aktien bietet die BBVA eine neue eigene Aktie plus 0,70 Euro in bar. BBVA hat erklärt, es sei nicht beabsichtigt, den Preis des Angebots zu erhöhen.

Auf der Grundlage der Schlusskurse vom Donnerstag wird Sabadell derzeit mit 15,23 Milliarden Euro bewertet

Die Annahmefrist für das Angebot wurde am Montag eröffnet und läuft bis zum 7. Oktober. Für die Papiere der Sabadell geht es im Handel in Madrid zeitweise um 0,57 Prozent runter auf 3,34 Euro. Die BBVA-Aktie sinkt um 0,4 Prozent auf 16,15 Euro.

DJG/DJN/rio/sha

DOW JONES

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
11.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025BBVA BuyJefferies & Company Inc.
08.08.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
14.04.2025BBVA Equal WeightBarclays Capital
13.12.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
01.08.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.09.2020BBVA SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

