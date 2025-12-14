DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin75.975 -1,2%Euro1,1731 ±-0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Amazon 906866 Broadcom A2JG9Z Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Webinar: Aktien-Ideen und Rohstoffhandel unterm Weihnachtbaum - das Bulle und Bär-Depot im Dezember Webinar: Aktien-Ideen und Rohstoffhandel unterm Weihnachtbaum - das Bulle und Bär-Depot im Dezember
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Orlopp: Übernahme durch Unicredit ergibt derzeit keinen Sinn

14.12.25 17:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,53 EUR -0,89 EUR -2,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UniCredit S.p.A.
67,95 EUR -0,45 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hält eine Übernahme ihres Instituts durch die italienische Großbank UniCredit derzeit für wenig wahrscheinlich. "Eine Transaktion ist kein Selbstzweck, sie muss für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende Sinn ergeben und Wert schaffen. Das sehen wir auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht", sagte Orlopp der "Welt am Sonntag".

Wer­bung

Die Italiener könnten allenfalls mit potenziell hohen Synergien argumentieren, aber die seien wegen Überlappungen im Geschäft und hohen Risiken bei der Umsetzung fragwürdig. Orlopp hält für die italienische Großbank einen gesichtswahrenden Ausstieg für möglich: "Das Engagement bei uns hat sich wegen der hohen Kursgewinne sehr gelohnt. Und technisch könnte Unicredit genauso kursschonend gehen, wie sie gekommen sind", sagte die Managerin. Die Aktie der Commerzbank hat sich im laufenden Jahr mehr als verdoppelt.

"Der Ball liegt bei Unicredit"

Die Commerzbank wehrt sich seit September 2024 gegen Übernahmegelüste der Unicredit. Sie ist mit gut 26 Prozent größter Aktionär bei dem Frankfurter Geldhaus vor dem Bund und hat über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent der Anteile. Unicredit-Chef Andrea Orcel hat bislang aber kein Angebot für die Commerzbank abgegeben - ab der Schwelle von 30 Prozent der Anteile wäre er dazu verpflichtet.

Die Commerzbank könne die derzeitige Situation nicht beenden, sagte Orlopp. "Der Ball liegt bei Unicredit." Sollte irgendwann doch ein Angebot vorliegen, werde der Commerzbank-Vorstand dieses selbstverständlich prüfen. "Aber wer durch eine Tür gehen will, muss den ersten Schritt machen. Das hat Unicredit bisher nicht getan". Der Dialog mit der italienischen Bank und Chef Orcel bewege sich im Rahmen normaler Investorengespräche, sagte Orlopp. "Manchmal ist Herr Orcel bei diesen Gesprächen dabei, manchmal nicht."/stw/als/DP/he

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
05.12.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
04.12.2025Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
04.12.2025Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.12.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen