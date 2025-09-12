DAX23.786 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Top News
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Keynote-Reaktionen

Apple-Aktie zwar robust: Analysten zeigen sich nach der Keynote aber deutlich ernüchtert

15.09.25 11:18 Uhr
Ernüchterung pur! Analysten strafen Apple nach Keynote ab - So reagiert die NASDAQ-Aktie am Montag | finanzen.net

Die Keynote von Apple in der vergangenen Woche hat Analysten offenbar nicht überzeugt. Sie ziehen nun die Konsequenzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
201,00 EUR 1,92 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Analysten senken Ratings nach der Keynote, bemängeln schwache Produktlinie
• Fehlende KI-Innovationen und verschobene Siri-Überarbeitung belasten die Stimmung
• Apple-Aktie hinkt Markt und Techsektor seit Jahresbeginn deutlich hinterher

Wer­bung

Die allherbstliche Produktpräsentation des Techriesen Apple wurde mit Spannung erwartet. Die Vorstellung des iPhone Air, des bislang dünnsten Modells des Verkaufsschlagers von Apple, hat aber offenbar keine überzeugenden Kaufargumente geliefert. Auf Wochensicht hatten Anleger Verluste in ihren Depots, denn auch Analysten hatten sich nach der Keynote alles andere als zuversichtlich für den Anteilsschein des NASDAQ-Riesen geäußert.

D.A. Davidson stuft Apple-Aktie ab

So hatte etwa DA Davidson-Analyst Gil Luria für Apple-Aktionäre wenig ermutigende Nachrichten im Gepäck. Er stufte die Apple-Aktie nach der Keynote von "Kaufen" auf "Neutral" ab und setzte ein Kursziel von 250 US-Dollar fest. Apple falle mit einer schwächeren Produktlinie zurück, so der Marktexperte. Es fehlten seiner Ansicht nach kurzfristige Wachstumstreiber. Die Produktlinien iPhone 16, iPhone 17 und iPhone Air seien nicht stark genug, um größere Upgrades zu ermöglichen, während das Vision Pro Headset eher ein Nischenprodukt zu sein scheint, zitiert Investing den Analysten.

Zwar hält er es für möglich, dass Apple im kommenden Jahr ein faltbares iPhone vorstellen werde, doch Luria erwartet hier keine breite Akzeptanz.

Wer­bung

Phillip Securities ebenfalls mit Downgrade

Auch bei Phillip Securities bewertet man die Aktie nach dem Großevent in der vergangenen Woche nun weniger optimistisch. Statt eines "Neutral"-Ratings vergab Analystin Helena Wang nun ein "Reduce" für die Apple-Aktie und begründete dies mit einer ihrer Ansicht nach überzogenen Bewertung und kurzfristigen Gegenwinden, die die jüngsten Produkteinführungen überwiegen würden. "Wir bleiben bei unserer vorsichtigen Einschätzung von Apple, da es kurzfristig Gegenwind durch Zölle, erhöhte Investitionsausgaben und keine nennenswerten KI-Innovationen gibt, die bei der anhaltenden Schwäche der Produkte und des chinesischen Marktes helfen könnten", zitiert Investing aus einer Mitteilung der Analystin.

Dabei zeigte sie sich insbesondere von der jüngsten Produktpräsentation wenig überzeugt: Wang sagte, Apple habe zwar mehrere Hardware-Verbesserungen eingeführt, die meisten seien jedoch eher inkrementell als disruptiv. Die mit Spannung erwartete Siri-Überarbeitung sei auf 2026 verschoben worden, wodurch Apple im Bereich KI hinter seinen Konkurrenten zurückbleibe. "Wir sehen weiterhin begrenzte Anzeichen für einen starken Upgrade-Zyklus, insbesondere da Apple im Bereich KI hinter seinen Mitbewerbern zurückbleibt", schrieb Wang.

Apple-Aktie hinkt dem Markt weiter hinterher

Für die Apple-Aktie brachten weder die Keynote noch die darauffolgenden Analystenkommentare die erhoffte Trendwende mit sich. Seit Jahresstart sackte der Anteilsschein an der NASDAQ um 6,5 Prozent ab und performte damit deutlich schlechter als der breite Markt oder andere Techtitel. Zwar war es in den vergangenen drei Monaten zu einer Erholung gekommen, ob dieser Trend nachhaltig sein wird, bleibt aber abzuwarten.

Wer­bung

Am Montag gewinnt die Apple-Aktie aber vorbörslich zunächst 0,94 Prozent auf 236,26 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iakov Filimonov / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08:51Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:51Apple HoldJefferies & Company Inc.
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
10.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:51Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:51Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple HaltenDZ BANK
10.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
10.09.2025Apple NeutralUBS AG
08.09.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen