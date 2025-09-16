DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,33 -0,4%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.033 +0,7%Euro1,1728 ±-0,0%Öl67,23 +0,5%Gold3.636 -0,2%
Kreditwürdigkeit

Deutschland und die Niederlande erhalten Bestnote von Scope

15.09.25 07:47 Uhr
Scope-Rating: Bestnote für Deutschland und die Niederlande bestätigt | finanzen.net

Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit Deutschlands, konkret das langfristige Emittentenrating und das Rating für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten, mit "AAA" bei stabilem Ausblick bekräftigt.

Als Gründe führte Scope die "wohlhabende, große und diversifizierte Wirtschaft, den robusten finanzpolitischen Rahmen und die starke Erfolgsbilanz bei der Haushaltsdisziplin" an. Diese Faktoren unterstützten die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft und verschafften der Regierung den fiskalischen Spielraum, um mit antizyklischen Maßnahmen wirksam auf die jüngsten Schocks zu reagieren.

Für die Niederlande bestätigte Scope ebenfalls die Bestnote "AAA" mit einem stabilen Ausblick. Die Bekräftigung stützt sich laut Scope auf eine "wohlhabende und diversifizierte Wirtschaft, eine moderate Staatsverschuldung und eine starke außenwirtschaftliche Position". Die hohe Verschuldung des privaten Sektors, die Anfälligkeit für globale Schocks und die Dualität des Arbeitsmarktes stellten allerdings Herausforderungen für die Kreditwürdigkeit dar, so Scope.

Österreich hat von Scope einen schlechteren Ausblick für die Kreditwürdigkeit verpasst bekommen. Die Ratingagentur senkte den Ausblick auf "negativ" von vorher "stabil". Als Gründe führte Scope das hohe Haushaltsdefizit, steigende Staatsschulden und schwache Wachstumsaussichten an. Die Bonitätsnote wurde mit "AA+" bestätigt. Scope erwartet, dass die Schuldenquote Österreichs bis 2030 auf rund 89 Prozent des Bruttoinlandsprodukts steigen könnte.

