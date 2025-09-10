DAX23.714 ±0,0%ESt505.394 +0,1%Top 10 Crypto16,28 +1,1%Dow46.033 -0,2%Nas22.089 +0,2%Bitcoin98.204 -0,2%Euro1,1724 -0,1%Öl67,45 +1,7%Gold3.652 +0,5%
Bilanz im Blick

Analysten werden zuversichtlich: Adobe-Aktie steigt nach positivem Ausblick - und dreht dann ins Minus

12.09.25 15:41 Uhr
Positiver Ausblick: NASDAQ-Aktie Adobe nur zeitweise im Aufwind | finanzen.net

Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Quartal gegeben. Das kommt bei Experten positiv an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
297,65 EUR -0,90 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So sollen die Umsätze in den drei Monaten bis Ende November bei 6,08 bis 6,13 Milliarden US-Dollar liegen, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Analysten hatten mit Erlösen am unteren Ende der Spanne gerechnet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet Adobe bei 5,35 bis 5,40 Dollar. Hier hatten die Analysten im Schnitt 5,33 Dollar erwartet. Die Prognose signalisiert, dass sich die Investitionen des Softwarekonzerns in KI-Funktionen auszahlen. Die Aktie gewann im vorbörslich NASDAQ-Handel zeitweise kräftig, dreht im aktuellen Handel dann aber ins Minus und notierte zuletzt 1,11 Prozent tiefer bei 346,20 US-Dollar. Im laufenden Jahr hat das Papier bislang gut ein Fünftel an Wert verloren.

Zuletzt hätten sich Investoren besorgt gezeigt, ob Adobe mit seinen Innovationen im Feld der künstlichen Intelligenz (KI) Geld verdienen könne, bemerkte Keith Weiss, Analyst bei Morgan Stanley, im Vorfeld der Ergebnisse.

Im dritten Geschäftsquartal (per 29. August) stiegen die Erlöse um elf Prozent auf 5,99 Milliarden Dollar (rund 5,1 Mrd Euro) und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn auf 1,8 Milliarden von 1,7 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 5,31 Dollar.

/nas

SAN JOSE (dpa-AFX)

In eigener Sache

mehr Analysen