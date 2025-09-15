DAX23.341 -1,7%ESt505.378 -1,2%Top 10 Crypto15,94 -0,4%Dow45.715 -0,4%Nas22.337 -0,1%Bitcoin97.193 -1,0%Euro1,1839 +0,6%Öl68,37 +1,3%Gold3.687 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 SAP 716460 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 thyssenkrupp 750000 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: Dow in Rot -- DAX gibt nach -- Microsoft mit höherer Dividende -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, NorCom, thyssenkrupp im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu NVIDIA-Aktie vor neuem Höhenflug? Analysten trauen dem Chipriesen ein sattes Kursplus zu
Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller Interview mit Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Physical Bitcoin ETP: 100% physisch hinterlegt, Einfacher Zugang, Sicher, Niedrige Kosten. Gebühr 0,15%.
Produktstrategie

TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck

16.09.25 16:49 Uhr
TeamViewer-Aktie fällt trotz Apple-Fokus und Azure-Integration | finanzen.net

TeamViewer stärkt seine Marktposition durch zwei wichtige strategische Schritte. Doch die Aktie verliert weiter deutlich an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,25 EUR -0,59 EUR -6,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Kompatibilität mit dem neuen macOS 26 Tahoe
• Listung im Microsoft Azure Marketplace erweitert Reichweite bei Unternehmenskunden
• Ausstieg von Großaktionären belastet

Wer­bung


Strategische Ausrichtung auf Apple-Ökosystem sichert Marktposition

TeamViewer bereitete sich bereits vor der offiziellen Veröffentlichung des neuen Apple-Betriebssystems macOS 26 Tahoe am 15. September proaktiv auf die Unterstützung des neuen Systems vor. Diese frühzeitige Anpassung signalisiert TeamViewers Bestreben, seine Position als verlässlicher Partner für Unternehmen zu festigen, die auf nahtlose Fernwartungsfunktionen bei Betriebssystem-Updates angewiesen sind.

Azure-Integration öffnet Tür zu Millionen Unternehmenskunden

In einem strategisch bedeutsamen Schritt hat TeamViewer seine Remote-Lösung nun offiziell im Microsoft Azure Marketplace platziert. Diese Integration ermöglicht es IT-Teams, TeamViewer direkt über ihre bestehende Azure-Infrastruktur zu implementieren, was die Einführungshürden deutlich senkt. Für TeamViewer bedeutet dies nicht nur eine verbesserte Sichtbarkeit im Unternehmenssektor, sondern auch einen vereinfachten Verkaufsprozess über Microsofts Cloud-Plattform - ein potenzieller Wachstumskatalysator für das B2B-Segment des Unternehmens.

Modernisierungsdruck für Bestandskunden nimmt zu

Während TeamViewer neue Märkte erschließt, setzt das Unternehmen auch Anreize zur Modernisierung seiner Nutzerbasis. In einer Mitteilung an die Community wurde erneut darauf hingewiesen, dass der Support für die Versionen 11 und 12 zum 31. Dezember 2025 endgültig eingestellt wird. Nutzer älterer Lizenzen müssen bis zu diesem Stichtag auf neuere Versionen umsteigen, um weiterhin Sicherheitsupdates und technischen Support zu erhalten. Diese Strategie dürfte mittelfristig zusätzliche Umsätze durch Upgrades generieren.

Wer­bung

Neue DEX-Plattform erweitert Produktportfolio

Mit der kürzlich vorgestellten Plattform "DEX Essentials" erweitert TeamViewer sein Angebot im Bereich Digital Workplace Management. Die neue Lösung ermöglicht IT-Teams eine effizientere Überwachung und Optimierung ihrer digitalen Arbeitsumgebungen. Dies unterstreicht TeamViewers Transformation vom reinen Fernwartungsanbieter zum umfassenden Lösungsanbieter für digitale Arbeitsplätze - ein Markt mit erheblichem Wachstumspotenzial in Zeiten zunehmend hybrider Arbeitsmodelle.

TeamViewer-Aktie im Fokus

Doch trotz TeamViewers strategischer Schritte geht es für die Aktie des Unternehmens schon seit geraumer Zeit abwärts. Innerhalb der letzten 12 Monate haben die Anteilsscheine im XETRA-Handel rund 24 Prozent verloren (Stand: Schlusskurs vom 15.09.2025). Seit Jahresbeginn schlägt ein Verlust von rund acht Prozent zu Buche.

Nachdem die Papiere zum Monatsstart noch eine Erholung gestartet hatten, belastete zuletzt die Nachricht, dass zwei die zwei Großaktionäre Permira und TigerLuxOne ihre Anteile abgestoßen haben den Kurs. Der Finanzinvestor Permira stieg elf Jahre nach seinem Einstieg beim Softwareanbieter nun endgültig aus.

Wer­bung

Während die TeamViewer-Aktie am 1. September noch 10,14 Euro kostete, war sie am Montag zum Handelsende noch 8,80 Euro wert - ein Minus von 13,21 Prozent. Am Dienstag geht es dann zeitweise um weitere 6,25 Prozent auf 8,25 Euro runter.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com, Teamviewer

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen