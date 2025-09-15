DAX23.673 -0,3%ESt505.441 ±0,0%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.977 -0,2%Euro1,1807 +0,3%Öl67,10 -0,6%Gold3.696 +0,5%
CoreWeave im Aufwind

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an

16.09.25 11:17 Uhr
Kurssprung bei NASDAQ-Titel CoreWeave-Aktie: Milliardenauftrag von NVIDIA sorgt für Aufwind | finanzen.net

Die CoreWeave-Aktie legt kräftig zu und profitiert von einem Milliarden-Deal mit NVIDIA. Auch Analysten sehen weiteres Potenzial dank des ungebremsten Bedarfs an KI-Infrastruktur.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
103,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
150,12 EUR -0,34 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Aktien nach Milliarden-Deal mit NVIDIA mit Kurssprung
• Deutsche Bank setzt CoreWeave auf Kaufideenliste
• Analysten erwarten anhaltend starke Nachfrage nach KI-Infrastruktur

CoreWeave-Aktie mit Kurssprung

Die CoreWeave-Aktie startete Ende März dieses Jahres an der US-Techbörse NASDAQ. Seither konnten die Anteilsscheine des Unternehmens kräftig zulegen. Im Juni erreichten sie bei 187,00 US-Dollar ihr 52-Wochen-Hoch. Seither kamen sie zwar wieder etwas zurück, doch seit ihrem Start auf dem Börsenparkett stehen sie dennoch um etwa 200 Prozent im Plus (Stand: Schlusskurs vom 15.09.2025).

Dabei erlebten die Papiere zum Wochenstart noch einmal einen deutlichen Kurssprung. Am Montag legten sie an der NASDAQ letztlich um 7,60 Prozent auf 120,47 US-Dollar zu. Am Dienstag dürfte sich die positive Tendenz fortsetzen: Vorbörslich notieren die Papiere zeitweise 0,52 Prozent im Plus bei 121,10 US-Dollar.

NVIDIA-Deal beflügelt

Den Kurssprung dürfte die CoreWeave-Aktie der Nachricht zu verdanken haben, dass das Unternehmen und NVIDIA "im Rahmen des bestehenden Master Services Agreement ("MSA") vom 10. April 2023 mit einem ursprünglichen Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar ein neues Bestellformular" abgeschlossen haben, wie es in einer Einreichung des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC heißt. NVIDIA hat sich im Rahmen des Deals verpflichtet, "die nicht verkauften Kapazitäten bis zum 13. April 2032 zu kaufen, sofern die Rechenzentrumskapazität des Unternehmens nicht vollständig von seinen eigenen Kunden genutzt wird". Der Deal sei bereits am 9. September abgeschlossen worden.

Analyst sieht Potenzial

Unabhängig davon hat die Deutsche Bank, wie Investopedia berichtet, CoreWeave am Montag in ihre Catalyst Call-Kaufideenliste aufgenommen. Analyst Brad Zelnick verwies in seiner Einschätzung auf mehrere Faktoren, die in den kommenden ein bis zwei Quartalen eine positive Umsatzentwicklung begünstigen könnten.

Laut Zelnick dürfte CoreWeave insbesondere vom starken Bedarf an KI-Infrastruktur profitieren. Seiner Meinung nach dürften "die von der Branche signalisierten Investitionsabsichten und das Ausmaß einiger der jüngsten Vertragsankündigungen die Nachfrage nach KI-Infrastruktur nahezu unersättlich erscheinen lassen", weshalb er glaubt, dass "die Nachfrage zumindest kurz- bis mittelfristig das Angebot deutlich übersteigt".

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
