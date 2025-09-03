Medieninformationen

Die Großaktionäre Permira und TigerLuxOne stoßen TeamViewer-Anteile ab.

Wie der Finanzinvestor mitteilte, hat er am Donnerstag rund 12,5 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren zum Preis von 9,20 Euro je Aktie platziert, was knapp 7 Prozent des Aktienkapitals des Softwareherstellers entspricht. Permira war 2014 bei Teamviewer eingestiegen und hat das Unternehmen 2019 an die Börse gebracht.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg veräußert auch der Aktionär TigerLuxOne rund 12,5 Millionen Teamviewer-Aktien. Das entspricht etwa 7,4 Prozent der ausstehenden Aktien.

Auf Tradegate fielen die Papiere des IT-Dienstleisters TeamViewer nachbörslich zuletzt um 5,45 Prozent auf 9,36 Euro in Relation zum XETRA-Schlusskurs.

