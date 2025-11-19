TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,59 EUR.

Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 5,59 EUR. Die TeamViewer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,61 EUR. Bei 5,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 327.721 TeamViewer-Aktien.

Am 02.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,55 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die TeamViewer-Aktie somit 58,75 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.11.2025 bei 5,52 EUR. Der aktuelle Kurs der TeamViewer-Aktie ist somit 1,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für TeamViewer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,110 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,93 EUR.

TeamViewer gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,25 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 189,48 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TeamViewer einen Umsatz von 168,68 Mio. EUR eingefahren.

Am 10.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass TeamViewer im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

