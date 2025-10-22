DAX24.254 -0,3%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.286 -0,4%Euro1,1597 -0,1%Öl62,28 +1,0%Gold4.108 -0,4%
Teamviewer: Im Abwärtsstrudel

22.10.25 10:14 Uhr

Teamviewer nimmt die Umsatzziele für 2026 zurück. Das kommt am Markt nicht gut an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
6,87 EUR -1,61 EUR -18,99%
Aufgrund einer schlechter als erwarteten Entwicklung der jährlich wiederkehrenden Erlöse (ARR) muss der Software-Anbieter Teamviewer seine Umsatzerwartungen für 2026 kappen. 2025 soll aber unverändert die angekündigte Range von 778 bis 797 Mio. Euro erreicht werden. Die seit Mai im Abwärtssog befindliche Aktie hat durch die jüngste Meldung zusätzliche Abwärtsdynamik entwickelt. Die Hoffnung auf eine nachhaltige Kurserholung ist vorerst zerstört.

Die Meldung des Unternehmens finden sie hier:

Über uns: Das Team von SmartCaps zählt seit mehr als zwei Jahrzehnten mit dem „Anlegerbrief“ zu den erfolgreichsten Nebenwerteinvestoren in Deutschland. Das Musterdepot des Anlegerbriefs hat seit 1999 eine Rendite von mehr als 3.100 Prozent oder 14,2 Prozent p.a. (Stand 5.10.25) erzielt. Mehr dazu finden Sie hier.

