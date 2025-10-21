DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,50 -0,8%Nas22.954 -0,2%Bitcoin95.168 +0,2%Euro1,1605 -0,4%Öl61,64 +1,2%Gold4.125 -5,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow letztlich fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co. KI-Boom à la Dotcom: Fondsmanager warnen vor Blase bei Tech-Aktien um NVIDIA, AMD und Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.

EQS-Adhoc: TeamViewer SE: TeamViewer veröffentlicht Q3 2025 Ergebnisse und passt Prognose für 2025 an

21.10.25 23:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,48 EUR -0,01 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung
TeamViewer SE: TeamViewer veröffentlicht Q3 2025 Ergebnisse und passt Prognose für 2025 an

21.10.2025 / 23:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Göppingen, 21. Oktober 2025 – Im dritten Quartal 2025 erzielte TeamViewer auf Pro-forma-Basis einen Umsatz von 192,0 Mio. EUR (+4 % währungsbereinigt ggü. Vorjahr), einen Annual Recurring Revenue (ARR) von 756,8 Mio. EUR (+4% währungsbereinigt ggü. Vorjahr), sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 46%. Auf Grundlage dieser Ergebnisse und nach einer umfassenden Bewertung der bestehenden Vertriebspipeline für das vierte Quartal 2025 hat die Unternehmensführung beschlossen, die Pro-forma-Jahresprognose 2025 wie folgt anzupassen: 

  • Basierend auf den der Prognose zugrunde gelegten Wechselkursen* wird der ARR nun im Bereich von 780 Mio. EUR – 800 Mio. EUR erwartet (zuvor: 815 Mio. EUR – 840 Mio. EUR).  

  • Trotz dieses ARR-Rückgangs wird ein Gesamtjahresumsatz innerhalb der ursprünglichen Prognosespanne für 2025 erwartet (778 Mio. EUR – 797 Mio. EUR)*, wenn auch am unteren Ende.  

    Wer­bung

  • Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge wird auf rund 44% angehoben (zuvor: rund 43%)*, was auf konsequentes Kostenmanagement zurückzuführen ist. 

Das Management ist weiterhin fest entschlossen, das ARR-Wachstum im Jahr 2026 und darüber hinaus zu beschleunigen. Die reduzierten ARR-Erwartungen für 2025 wirken sich jedoch auf den Umsatz im Jahr 2026 aus: Nach vorläufiger Einschätzung wird der Umsatz 2026 im Jahresvergleich um 2 – 6% wachsen, also auf 790 Mio. EUR – 825 Mio. EUR (zuvor: 850 Mio. EUR – 870 Mio. EUR)*.  

Alle genannten Zahlen basieren auf den der Prognose zugrunde gelegten Wechselkursen*. Die offizielle Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sowie der weitere Ausblick für die Jahre 2027-2029 werden, einschließlich von Aktualisierungen für Wechselkurse, mit der Veröffentlichung der Q4-/FY-2025-Ergebnisse bekannt gegeben.  

Wer­bung

Anlässlich der heutigen Mitteilung wird TeamViewer die vollständigen Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2025 in unmittelbarem Anschluss an diese Veröffentlichung publizieren.    

 

Kontakt: 

Bisera Grubesic 

Vice President Investor Relations 

 

* Basierend auf Annahmen zu den wichtigsten Wechselkursen im vierten Quartal 2024: EUR/USD 1,05; EUR/CAD 1,49; EUR/JPY 161,0; EUR/AUD 1,65. 

 

 



Ende der Insiderinformation
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtiger Hinweis 

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. 

Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft.  

Dieses Dokument enthält alternative Leistungskennzahlen (APM), die nicht nach IFRS definiert sind, wie Annual Recurring Revenue (ARR) oder bereinigtes EBITDA. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln. Definitionen der alternativen Leistungskennzahlen (APM) finden sich in der regelmäßigen Finanzberichterstattung der Gesellschaft.

21.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TeamViewer SE
Bahnhofsplatz 2
73033 Göppingen
Deutschland
Telefon: +49 7161 60692 50
Fax: +49 7161 60692 335
E-Mail: ir@teamviewer.com
Internet: ir.teamviewer.com
ISIN: DE000A2YN900
WKN: A2YN90
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2216474

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2216474  21.10.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf TeamViewer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TeamViewer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu TeamViewer

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TeamViewer

DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.07.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
29.07.2025TeamViewer BuyWarburg Research
29.07.2025TeamViewer OutperformRBC Capital Markets
20.06.2025TeamViewer BuyWarburg Research
06.05.2025TeamViewer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.09.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025TeamViewer NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.07.2025TeamViewer HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025TeamViewer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025TeamViewer NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.05.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2024TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.11.2023TeamViewer UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TeamViewer nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen