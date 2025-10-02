TecDAX-Wert TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor einem Jahr bedeutet

Performance im Blick

Vor Jahren in TeamViewer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem TeamViewer-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 11,68 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 856,531 TeamViewer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2025 auf 8,65 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.408,99 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 25,91 Prozent.

TeamViewer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,36 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz des TeamViewer-Anteils fand am 25.09.2019 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs des TeamViewer-Papiers lag damals bei 26,25 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

