Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie als Risiko für den Gesamtmarkt? Fondsmanager schlägt Alarm
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
TeamViewer Aktie

TeamViewer Aktien-Sparplan
10,11 EUR +1,03 EUR +11,34 %
STU
Marktkap. 1,42 Mrd. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
NEU
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

TeamViewer
10,11 EUR 1,03 EUR 11,34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 14,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schätzungen für den IT-Dienstleister stiegen quasi "mechanisch" wegen dessen Übernahme der Plattform 1E, schrieb Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Annahmen bewegten sich nun in etwa auf Höhe der Konsensschätzungen./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,12 €		 Abst. Kursziel*:
48,22%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
10,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,37%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
14,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

21:11 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
31.07.25 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
31.07.25 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.25 TeamViewer Kaufen DZ BANK
