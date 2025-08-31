TeamViewer Aktie
Marktkap. 1,42 Mrd. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 14,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schätzungen für den IT-Dienstleister stiegen quasi "mechanisch" wegen dessen Übernahme der Plattform 1E, schrieb Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Annahmen bewegten sich nun in etwa auf Höhe der Konsensschätzungen./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TeamViewer Neutral
|Unternehmen:
TeamViewer
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
15,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
10,12 €
|Abst. Kursziel*:
48,22%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
10,11 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,37%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
14,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TeamViewer
|21:11
|TeamViewer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.25
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.25
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
