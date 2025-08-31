JP Morgan Chase & Co.

TeamViewer Neutral

21:11 Uhr

TeamViewer

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Teamviewer von 14,50 auf 15 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Schätzungen für den IT-Dienstleister stiegen quasi "mechanisch" wegen dessen Übernahme der Plattform 1E, schrieb Toby Ogg in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Annahmen bewegten sich nun in etwa auf Höhe der Konsensschätzungen./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:13 / BST

